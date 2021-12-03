В ОП подчеркнули, что Высший совет правосудия констатировал отсутствие обоснованного сомнения относительно соответствия кандидатов на должности судей. Среди критериев – добродетель и профессиональная этика.

Раньше Палачи Майдана, – в DEJURE отреагировали на новые назначения судей

ВСП делал выводы по результатам решений ВККС

Как указано в присланных представлениях, такие выводы Высшего совета правосудия были сделаны по результатам рассмотрения решений Высшей квалификационной комиссии судей Украины о соответствии кандидатов занимаемой должности судьи по итогам квалификационного оценивания,

– объяснили у главы государства.

Вместе с тем, в Офисе Президента объяснили, что назначение на должность судьи не дает индульгенции от привлечения к ответственности, в том числе и уголовной. У Зеленского говорят, если есть факты злоупотреблений, то с ними следует обратиться в соответствующие органы.

Обратите внимание! В ОП сообщили, что надеются на скорейшее обновление Высшей квалификационной комиссии судей и Высшего совета правосудия. Также отметили, что за время каденции президент Зеленский назначил 800 судей.

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Что известно о назначении судей Майдана:

Президент Зеленский 2 декабря подписал указ о назначении 28 судей.

Среди них двое судей, которые вели дела против участников Майдана – Андрей Ключник и Петр Заруба.

В 2018 году Общественный совет добродетели пришел к выводу, что Ключник и Заруба не cоответствуют критериям добродетели.

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