Об этом рассказал председатель правления фонда DEJURE Михаил Жернаков. Он подчеркнул, что такие назначения имеют признаки состава преступления.

К теме Зеленский назначил 28 судей на должности, среди них – двух судей Майдана

"Это цинично, что в годовщину Революции Достоинства почти пожизненно назначают на должности судей – палачей Майдана. Они абсолютно незаконно бросали за решетку участников мирных протестов", – отметил председатель правления.

Обратите внимание! Среди назначенных судей есть Петр Заруба и Андрей Ключник, которые выносили решения против участников Революции Достоинства. Сейчас Заруба стал новым судьей Дарницкого районного суда столицы, а Ключник — Святошинского районного суда.

Незаконные назначения судей

По словам Жернакова, о неправомерности решения Зеленского предупреждали 18 общественных организаций. В частности, они обращались к нему с призывом не назначать этих судей.

Напомню, по Конституции судья должен быть компетентным и добропорядочным. Общественный совет добропорядочности в соответствии с законом принял решение о несоответствии этих судей критериям добропорядочности и профессиональной этики. Михаил Жернаков Председатель правления Фонда DEJURE

Как отметил Жернаков, преодолеть вывод Общественного совета добропорядочности может только Высшая квалификационная комиссия судей в составе 11 человек, которые проголосуют за это. Однако она уже 2 года не имеет полного состава и не осуществляет полномочия.

"На что бы там ни ссылались члены коррумпированного Высшего совета правосудия, вывод Общественного совета добропорядочности никем не отменен и не обжалован. Поэтому решение о том, что нельзя назначить этих судей, действующее", – подчеркнул председатель DEJURE.

Читайте также Судебная реформа стартовала: этический совет официально начал работу

По мнению Жернакова, Высший совет правосудия и президент грубо нарушили закон, когда рекомендовали и назначали этих судей. Он подытожил, что алгоритм должен быть один – действовать в соответствии с Конституцией и законами.

Справка. 17 ноября Высший совет правосудия призвал президента назначить судей на вакантные должности из поданного перечня. В то же время активисты заявили, что 91 из 135 судей не прошли квалификационное оценивание и имеют отрицательное заключение Общественного совета добропорядочности.

Михаил Жернаков рассказал о скандальных судьях Майдана: смотрите видео

Что известно о Зарубе и Ключнике