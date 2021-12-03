Об этом рассказал председатель правления фонда DEJURE Михаил Жернаков. Он подчеркнул, что такие назначения имеют признаки состава преступления.
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"Это цинично, что в годовщину Революции Достоинства почти пожизненно назначают на должности судей – палачей Майдана. Они абсолютно незаконно бросали за решетку участников мирных протестов", – отметил председатель правления.
Незаконные назначения судей
По словам Жернакова, о неправомерности решения Зеленского предупреждали 18 общественных организаций. В частности, они обращались к нему с призывом не назначать этих судей.
Напомню, по Конституции судья должен быть компетентным и добропорядочным. Общественный совет добропорядочности в соответствии с законом принял решение о несоответствии этих судей критериям добропорядочности и профессиональной этики.
Как отметил Жернаков, преодолеть вывод Общественного совета добропорядочности может только Высшая квалификационная комиссия судей в составе 11 человек, которые проголосуют за это. Однако она уже 2 года не имеет полного состава и не осуществляет полномочия.
"На что бы там ни ссылались члены коррумпированного Высшего совета правосудия, вывод Общественного совета добропорядочности никем не отменен и не обжалован. Поэтому решение о том, что нельзя назначить этих судей, действующее", – подчеркнул председатель DEJURE.
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По мнению Жернакова, Высший совет правосудия и президент грубо нарушили закон, когда рекомендовали и назначали этих судей. Он подытожил, что алгоритм должен быть один – действовать в соответствии с Конституцией и законами.
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Что известно о Зарубе и Ключнике
- Общественный совет добропорядочности еще в 2018 году пришел к выводу, что Петр Заруба и Андрей Ключник не соответствуют критериям добропорядочности и профессиональной этики.
- Заруба получил отрицательное заключение ОСД из-за преследования активистов Революции Достоинства. Речь идет о представительнице "Автомайдана", которую судья лишил водительских прав на 3 месяца якобы за нарушение требования остановиться.
- Судья Ключник в 2014 заключил в тюрьму активиста Революции Достоинства Александра Костура из-за его участия в протесте на Майдане. Временная специальная комиссия по проверке судей общей юрисдикции согласовала, что решение Ключника противоречит закону. Однако тогда истек срок привлечения к ответственности, поэтому ему за это ничего не было.
- Теперь в Высшем совете правосудия заявляют, что претензии о не прохождении судьями квалификационного оценивания направлены на введение в заблуждение граждан и президента, а также дискредитацию судебной власти.