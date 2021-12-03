Про це розповів голова правління фундації DEJURE Михайло Жернаков. Він підкреслив, що такі призначення мають ознаки складу злочину.
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"Це цинічно, що в річницю Революції Гідності майже довічно призначають на посади суддів – катів Майдану. Вони абсолютно незаконно кидали за ґрати учасників мирних протестів", – зазначив голова правління.
Незаконні призначення суддів
За словами Жернакова, про неправомірність рішення Зеленського попереджали 18 громадських організацій. Зокрема, вони звертались до нього із закликом не призначати цих суддів.
Нагадаю, за Конституцією суддя має бути компетентним і доброчесним. Громадська рада доброчесності відповідно до закону ухвалила рішення про невідповідність цих суддів критеріям доброчесності та професійної етики.
Як зазначив Жернаков, подолати висновок Громадської ради доброчесності може тільки Вища кваліфікаційна комісія суддів у складі 11 людей, які проголосують за це. Однак вона вже 2 роки не має повного складу і не здійснює повноваження.
"На що б там не посилалися члени корумпованої Вищої ради правосуддя, висновок Громадської ради доброчесності ніким не скасований і не оскаржений. Тому рішення про те, що не можна призначити цих суддів, чинне", – підкреслив голова DEJURE.
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На думку Жернакова, Вища рада правосуддя і президент грубо порушили закон, коли рекомендували та призначали цих суддів. Він підсумував, що алгоритм має бути один – діяти відповідно до Конституції та законів.
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Що відомо про Зарубу та Ключника
- Громадська рада доброчесності ще у 2018 році дійшла висновку, що Петро Заруба та Андрій Ключник не відповідають критеріям доброчесності та професійної етики.
- Заруба отримав негативний висновок ГРД через переслідування активістів Революції Гідності. Мовиться про представницю "Автомайдану", яку суддя позбавив водійських прав на 3 місяці нібито за порушення вимоги зупинитися.
- Суддя Ключник у 2014 ув'язнив активіста Революції Гідності Олександра Костура через його участь у протесті на Майдані. Тимчасова спеціальна комісія з перевірки суддів загальної юрисдикції погодила, що рішення Ключника суперечить закону. Однак тоді закінчився термін притягнення до відповідальності, тож йому за це нічого не було.
- Наразі у Вищій раді правосуддя заявляють, що закиди про не проходження суддями кваліфікаційного оцінювання спрямовані на введення в оману громадян і президента, а також дискредитацію судової влади.