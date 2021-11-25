Представники Фундації De Jure та ще 17 організацій наполягають на тому, щоб президент України в жодному разі не призначав цих кандидатів на посади суддів безстроково.

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Зауважимо, що 18 листопада Вища рада правосуддя разом із суддівськими та адвокатськими організаціями звернулася до Зеленського з проханням призначити суддів нібито задля вирішення кадрової кризи в українських судах.

Зверніть увагу! Аж 91 зі 135 суддів, поданих президенту ВРП, мають негативний висновок Громадської ради доброчесності та є такими, що не пройшли кваліфікаційне оцінювання.

Стаття 127 Конституції передбачає, що на посаду судді призначаються лише компетентні та доброчесні громадяни. Задля встановлення відповідності цим критеріям запроваджена спеціальна процедура – кваліфікаційне оцінювання суддів за участі Громадської ради доброчесності,

– нагадали у Фундації DEJURE.

Відтак, лише тих суддів, які підтвердили відповідність займаній посаді, можна призначати на посаду безстроково.

Яка процедура призначення судді

Для того, щоб призначити особу суддею, за це мають проголосувати 11 членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів, що не працює з 2019 року. Призначення суддів без такої процедури є незаконним.

Фактично, Вища рада правосуддя закликає президента України грубо порушити українське законодавство,

– пояснюють представники громадської організації.

Серед кандидатів є одіозні судді

Як підкреслили у Фундації DEJURE, серед кандидатур, поданих ВРП, є одіозні судді, як-от:

Суддя Майдану Віктор Кицюк , який переслідував протестувальників за поїздку до Межигір'я. 26 червня 2018 року ВККС припинила оцінювання Кицюка, тобто він навіть не завершив тестування та не проходив співбесіди.

, який переслідував протестувальників за поїздку до Межигір'я. 26 червня 2018 року ВККС припинила оцінювання Кицюка, тобто він навіть не завершив тестування та не проходив співбесіди. Суддя Едуард Бовкун, якого ще у 2010 році спіймали на хабарі, судили, сумнівно закрили справу, і відтоді він не здійснює правосуддя. Громадськість зверталася до Вищої ради правосуддя з вимогою припинити порушувати закон, але без результату.

З огляду на це, громадські організації закликають президента залишити без розгляду подання Вищої ради правосуддя про призначення на посаду осіб, щодо яких немає рішення про відповідність їх займаній посаді.

Під відповідним документом поставили підписи представники: