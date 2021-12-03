В ОП наголосили, що Вища рада правосуддя констатувала відсутність обґрунтованого сумніву щодо відповідності кандидатів на посади суддів. Серед критеріїв – доброчесність та професійна етика.

Раніше Кати Майдану, – у DEJURE відреагували на нові призначення суддів

ВРП робила висновки за результатами рішень ВККС

Як вказано в надісланих поданнях, такі висновки Вищої ради правосуддя були зроблені за результатами розгляду рішень Вищої кваліфікаційної комісії суддів України про відповідність кандидатів займаній посаді судді за підсумками кваліфікаційного оцінювання,

– пояснили у глави держави.

Разом з тим, в Офісі Президента пояснили, що призначення на посаду судді не дає індульгенції від притягнення до відповідальності, зокрема і кримінальної. У Зеленського кажуть, якщо є факти зловживань, то з ними варто звернутись до відповідних органів.

Зверніть увагу! В ОП повідомили, що сподіваються на найшвидше оновлення Вищої кваліфікаційної комісії суддів та Вищої ради правосуддя. Також зазначили, що за час каденції президент Зеленський призначив 800 суддів.

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Що відомо про призначення суддів Майдану:

Президент Зеленський 2 грудня підписав указ про призначення 28 суддів.

Серед них двоє суддів, що вели справи проти учасників Майдану, – Андрій Ключник та Петро Заруба.

У 2018 році Громадська рада доброчесності дійшла висновку, що Ключник та Заруба не відповідають критеріям доброчесності.

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