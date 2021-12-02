Перші дні Майдану: як це було

Український політик і громадський діяч, голова аналітично-адвокаційної організації "Центр спільних дій" Олег Рибачук у межах проєкту "Барикади Гідності" розповів сайту 24 каналу про Революцію Гідності: якими були перші її дні, яка атмосфера панувала серед "майданівців", чому євроінтеграція – важлива для українців, яку роль зіграли студенти та які наслідки Євромайдану.

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Важливо! Сайт 24 каналу запустив проєкт "Барикади гідності", в якому нагадає про страшні, але такі важливі дні для України. 8 років тому мільйони людей вийшли на Революцію Гідності, аби відстояти свої європейські права. Тому разом згадаємо побиття студентів, "Марш мільйонів", революційний Новий рік, "криваве Водохреще", перші смерті активістів, буремний лютий і вбивства Небесної Сотні. Про це говоритимуть самі ж майданівці, колишні студенти, родичі загиблих, юристи, священники та інші люди, що були дотичними до Майдану.



Авторка проєкту – керівниця відділу новин сайту 24 каналу Наталя Боднар.

Ви були віцепрем'єр-міністром України з питань європейської інтеграції (2005 – 2006 роки) та радником Президента України Віктора Ющенка. Які кроки були зроблені тоді для інтеграції України з ЄС?

Це був період після Помаранчевої революції, коли було велике піднесення, коли "епоха Кучми" закінчилася. ЄС ще для Кучми підготував трирічну Угоду – план дій, але не дав Кучмі підписати. Готували для нього, а потім європейці почали чекати, коли в Україні відбудуться зміни, щоб справді були проєвропейські сили. І цими проєвропейськими силами стала тоді "помаранчева коаліція". Я був ініціатором того, щоб в Україні з'явився віцепрем'єр, який би координував зусилля по європейській інтеграції. І в цьому я переконував Віктора Ющенка.

Я зробив декілька візитів до Брюсселю і коли проговорювалася думка, "а що буде, якщо ми не підпишемо Угоду?". Там прямим текстом сказали, що "ми почнемо все спочатку і роки підуть на те, щоб ми вийшли на спільний документ". Україні треба було створити такі ж механізми, як у Польщі, й тут я наштовхнувся на серйозний супротив.

Перше, що не захотіли робити мої колеги в Уряді – створити Комітет європейської інтеграції. Коли я обговорював ідею створення структури, як у Польщі, з тоді ще кандидатом у президенти Віктором Ющенком, то мені було важливо розуміти, чим би він хотів запам’ятатися українцям. І коли він спитав у мене, що я вважаю, то я сказав, що треба відірвати Україну від "пострадянської пуповини" та наблизити до ЄС. Він погодився і сказав, що це буде його стратегічна ініціатива.



Олег Рибачук / Фото – 24 каналу, Валентини Поліщук

Якщо говорити, що реально було зроблено для інтеграції, то дуже мало. Замість того, щоб миттєво реалізувати цю робочу схему польської інтеграції, українська влада загрузла у внутрішніх питаннях. Досягнень не так було багато, але формально було закріплено посаду віцепрем'єра. Тому можна сказати, що ми тільки побудували організаційний фундамент. Але у нас не запрацювала така схема, як у поляків, та і досі не працює.

Уряд Азарова 21 листопада 2013 року вирішив призупинити процес підготовки до підписання Угоди про асоціацію з ЄС. На Майдані Незалежності в Києві збирається перша група прихильників євроінтеграції. Яка була ваша реакція та дії, коли ви про це дізналися?

Я пам’ятаю, що незадовго до цього у мене була конференція, де був мій колега Вілкул-молодший, який формально був віцепрем’єром з питань європейської інтеграції. І коли він виступив, то я поставив йому одне питання: "Ви ж, як Уряд, одноголосно рік тому затвердили Угоду і фактично одноголосно сказали, що ми будемо цю Угоду виконувати. За рік в Угоді не помінялася жодна кома, то що за цей рік змінилося? Ви не прочитали Угоду, ви її не зрозуміли, що трапилося?".

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Вони щось почали лепетати про те, що вигідно, а що ні. Ви не прорахували? Це ви, донецька група, яка рахує кожну копійчину, ви дійсно не прорахували? Було зрозуміло, що їм немає що говорити. Але для мене це було зрозуміло, що це – результат тої гібридної війни, яку розв’язав Путін. І він дотиснув Януковича.

На Майдан я попав після того, як "Центр спільних дій" у партнерстві з "Торговельно-промисловою палатою" у всіх обласних центрах проводили дискусії, в тому числі за участю представників ЄС. Ми розуміли, що треба працювати, пояснюючи бізнесу, що таке Угода про асоціацію. Ми зробили інфографіку, яка доступною мовою пояснювала, що ми виграємо як країна, як бізнес, де кожен з нас побачить свою мотивацію.



Олег Рибачук розповів про початок Революції Гідності / Фото – 24 каналу, Валентини Поліщук

Ми були в Донецьку та Луганську. Пригадую, як в Луганську підходили представники бізнесу й тихо говорили, що "так, ми вас розуміємо, але в нас тут вся торгівля з Росією". Остання моя презентація була в Севастополі. Журналісти тоді говорили "Что вы сюда припёрлися? Вы что не понимаете, что это не выгодно?". Там були статні люди з російським мисленням, але ніхто не міг аргументувати. І тому дискусії переходили в емоційні речі. Я сів у літак та прилетів у Київ, де з фейсбук отримав інформацію, а далі зібрав речі та перший тиждень провів на Майдані.

Якою була перша ніч на Майдані?

Першу ніч на Майдані я чудово пам’ятаю. Я приїхав, коли там ще стояв "броньовичок", де один за одним виступали депутати. І перше прохання до мене було: "Якщо там будуть депутати, то не "Беркут", а депутати розженуть цей Майдан. Це ж ініціатива, яка знизу вибухнула, вона не партійна". І з цього все розпочалося.

Під капличкою зібралася неформальна ініціативна група, де налічувалося близько 15 людей. Деяких з них я знав ще з часів Помаранчевої революції. Вже тоді прийшла вісточка з суду, яка забороняла будь-які намети, будь-що на Майдані, а було вже холодно. І ми тоді вирішили, що ми не будемо давати формального приводу для застосування сили, що ми не будемо ставити намети.

І студенти дуже пильно за цим слідкували. Нам було тоді важливо щось сказати, пояснити та закликати киян виходити на Майдан, бо Янукович мав летіти у Вільнюс – підписувати або не підписувати Угоду.

"Була дуже глибока недовіра до політиків"

На той момент усі рейтингові агенції, вся соціологія говорили, що ніякого шансу для ще одного Майдану немає. Опозиційні лідери були в’ялі, настрої були такі собі, не було кому його організувати. Соціологія говорила, що його не може бути, бо немає для цього жодних індикаторів.

Були розмови, що Янукович ніколи владу не віддасть і він всіх нас "в асфальт укатает" і опозиція "літала, як крокодил", тобто низенько. Треба пояснити, що тоді була дуже глибока недовіра до політиків. Месидж був, щоб Майдан не заполонили партійною символікою, а політиків регулярно запрошували на сцену для виступів перед молоддю.



Революція Гідності / Фото з архіву 24 каналу

З’явилися певні правила поведінки на Майдані, створилася студентська координаційна рада, яка потім дала клич всім іншим. Кульмінація мала бути в п’ятницю, коли Янукович мав бути у Вільнюсі, тоді на Майдані мав бути організований рок-концерт. Туди підтягнулися маса притомних людей, приїжджали люди звідусіль. Виявляється і мій син вів колону з вишу. І це дійсно такий приклад самоорганізації.

Чим доводилося займатися на Майдані?