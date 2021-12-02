Первые дни Майдана: как это было

Украинский политик и общественный деятель, глава аналитико-адвокационной организации "Центр совместных действий" Олег Рыбачук в рамках проекта "Баррикады Достоинства" рассказал сайту 24 канала о Революции Достоинства: какими были первые ее дни, какая атмосфера царила среди "майдановцев", почему евроинтеграция – важна для украинцев, какую роль сыграли студенты и каковы последствия Евромайдана.

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Важно! Сайт 24 канала запустил проект "Баррикады Достоинства", в котором напомнит о страшных, но таких важных днях для Украины. 8 лет назад миллионы людей вышли на Революцию Достоинства, чтобы отстоять свои европейские права. Поэтому вместе вспомним избиение студентов, "Марш миллионов", революционный Новый год, "кровавое Крещение", первые смерти активистов, мятежный февраль и убийства Небесной Сотни. Об этом будут говорить сами же майдановцы, бывшие студенты, родственники погибших, юристы, священники и другие люди, которые были причастны к Майдану.



Автор проекта – руководительница отдела новостей сайта 24 канала Наталья Боднар.

Вы были вице-премьер-министром Украины по вопросам европейской интеграции (2005–2006 годы) и советником Президента Украины Виктора Ющенко. Какие шаги были предприняты тогда для интеграции Украины с ЕС?

Это был период после Оранжевой революции, когда был большой подъем, когда "эпоха Кучмы" закончилась. ЕС еще для Кучмы подготовил трехлетнее соглашение – план действий, но не дал Кучме подписать. Готовили для него, а потом европейцы начали ждать, когда в Украине произойдут изменения, чтобы действительно были проевропейские силы. И этими проевропейскими силами стала тогда "оранжевая коалиция". Я был инициатором того, чтобы в Украине появился вице-премьер, который бы координировал усилия по европейской интеграции. И в этом я убеждал Виктора Ющенко.

Я сделал несколько визитов в Брюссель, и когда проговаривалась мысль, "а что будет, если мы не подпишем Соглашение?", там прямым текстом сказали, что "мы начнем все сначала, и годы уйдут на то, чтобы мы вышли на совместный документ". Украине нужно было создать такие же механизмы, как в Польше, и здесь я натолкнулся на серьезное сопротивление.

Первое, что не захотели делать мои коллеги в правительстве, – создать комитет европейской интеграции. Когда я обсуждал идею создания структуры, как в Польше, с тогда еще кандидатом в президенты Виктором Ющенко, то мне было важно понимать, чем бы он хотел запомниться украинцам. И когда он спросил у меня, что я думаю, то я сказал, что надо оторвать Украину от "постсоветской пуповины" и приблизить к ЕС. Он согласился и сказал, что это будет его стратегическая инициатива.

Олег Рыбачук / Фото – 24 канал, Валентина Полищук

Если говорить, что реально было сделано для интеграции, то очень мало. Вместо того, чтобы мгновенно реализовать эту рабочую схему польской интеграции, украинская власть погрязла во внутренних вопросах. Достижений не так было много, но формально была закреплена должность вице-премьера. Поэтому можно сказать, что мы только построили организационный фундамент. Но у нас не заработала такая схема, как у поляков, и до сих пор не работает.

Правительство Азарова 21 ноября 2013 года решило приостановить процесс подготовки к подписанию Соглашения об ассоциации с ЕС. На Майдане Независимости в Киеве собирается первая группа сторонников евроинтеграции. Какой была ваша реакция и действия, когда вы об этом узнали?

Я помню, что незадолго до того у меня была конференция, где был мой коллега Вилкул-младший, который формально был вице-премьером по вопросам европейской интеграции. И когда он выступил, то я задал ему один вопрос: "Вы же как правительство единогласно год назад утвердили Соглашение и фактически единогласно сказали, что мы будем это Соглашение выполнять. За год в Соглашении не поменялась ни одна запятая, так что за этот год изменилось? Вы не прочли Соглашение, вы его не поняли, что случилось?".

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Они что-то начали лепетать о том, что выгодно, а что нет. Вы не просчитали? Это вы, донецкая группа, которая считает каждую копеечку, вы действительно не просчитали? Было понятно, что им нечего говорить. Но для меня было понятно, что это – результат той гибридной войны, которую развязал Путин. И он дожал Януковича.

На Майдан я попал после того, как "Центр совместных действий" в партнерстве с "Торгово-промышленной палатой" во всех областных центрах проводили дискуссии, в том числе с участием представителей ЕС. Мы понимали, что надо работать, объясняя бизнесу, что такое Соглашение об ассоциации. Мы сделали инфографику, которая доступным языком объясняла, что мы выиграем как страна, как бизнес, где каждый из нас увидит свою мотивацию.

Олег Рыбачук рассказал о начале Революции Достоинства / Фото – 24 канал, Валентина Полищук

Мы были в Донецке и Луганске. Помню, как в Луганске подходили представители бизнеса и тихо говорили: "Да, мы вас понимаем, но у нас здесь вся торговля с Россией". Последняя моя презентация была в Севастополе. Журналисты тогда говорили: "Чего вы сюда приперлись? Вы что не понимаете, что это не выгодно?". Там были статные люди с российским мышлением, но никто не мог аргументировать. И поэтому дискуссии переходили в эмоциональные вещи. Я сел в самолет и прилетел в Киев, где из фейсбука получил информацию, а потом собрал вещи и первую неделю провел на Майдане.

Какой была первая ночь на Майдане?

Первую ночь на Майдане я прекрасно помню. Я приехал, когда там еще стоял "броневичок", где один за другим выступали депутаты. И первая просьба ко мне была: "Если там будут депутаты, то не "Беркут", а депутаты разгонят этот Майдан. Это же инициатива, которая снизу взорвалась, она не партийная". И с этого все началось.

Под часовней собралась неформальная инициативная группа, где насчитывалось около 15 человек. Некоторых из них я знал еще со времен Оранжевой революции. Уже тогда пришла весточка из суда, которая запрещала какие-либо палатки, что угодно на Майдане, а было уже холодно. И мы тогда решили, что мы не будем давать формального повода для применения силы, что мы не будем ставить палатки.

И студенты очень пристально за этим следили. Нам было тогда важно что-то сказать, объяснить и призвать киевлян выходить на Майдан, потому что Янукович должен был лететь в Вильнюс – подписывать или не подписывать Соглашение.

"Было очень глубокое недоверие к политикам"

На тот момент все рейтинговые агентства, вся социология говорила, что никакого шанса для еще одного Майдана нет. Оппозиционные лидеры были вялыми, настроения были так себе, некому было его организовать. Социология говорила, что его не может быть, потому что нет для этого никаких индикаторов.

Были разговоры, что Янукович никогда власть не отдаст, и он всех нас "в асфальт укатает", и оппозиция "летала, как крокодил", то есть низенько. Надо объяснить, что тогда было очень глубокое недоверие к политикам. Месседж был, чтобы Майдан не заполонили партийной символикой, а политиков регулярно приглашали на сцену для выступлений перед молодежью.

Революция Достоинства / Фото из архива 24 канала

Появились определенные правила поведения на Майдане, создался Студенческий координационный совет, который потом дал клич всем остальным. Кульминация должна была быть в пятницу, когда Янукович должен был быть в Вильнюсе, тогда на Майдане должен был быть организован рок-концерт. Туда подтянулись масса вменяемых людей, приезжали люди отовсюду. Оказывается, и мой сын вел колонну из вуза. И это действительно такой пример самоорганизации.

Чем приходилось заниматься на Майдане?

Я был каждую ночь там. Мне надо было делать дополнительную защиту для студентов. У меня было полное доверие с ними, я организовывал проход колонн, разговаривал с полицией, чтобы не было провокаций, чтобы не допустить насилия, потому что это были дети, а детей надо защищать.

Также стоит сказать о еще одной вещи, за которую "Центр совместных действий" получил уголовное дело. Помните, Facebook-страницу "Евромайдан"? Она и до сих пор есть. Ее вели ряд экспертов из моего Центра, наполняли содержанием, переводили на английский, французский и немецкий. И через несколько дней на ней уже было несколько миллионов посетителей.

Цукерберг даже написал письмо и признал, что в истории Facebook эта страница быстро выросла. Эта страница помогала решать логистические вопросы. Не стоял вопрос средств или помощи.

Если, условно, нужно какие-то дрова, то они мгновенно находились, то есть любой вопрос, который нужен был Майдану, решался через эти коммуникации. В результате половина моего Центра работала на этой странице ежедневно, а часть, включая меня, – именно на Майдане, то есть были в поле.