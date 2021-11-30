Об этом ноябре впоследствии напишут в учебниках по истории. А пока на улице 2013 год. В университетских аудиториях вдруг стало пусто. Лекции и семинары отошли на второй план, потому что будущее страны решалось здесь и сейчас.

Заметьте Рожденные на Майдане: воспоминания людей, с которых началась Революция Достоинства

Студенты и студентки, вышедшие на мирные протесты, хорошо знали историю. Они помнили цену завоеванной на протяжении веков независимости и были готовы продолжать дело своих предков.

Украинцы стали на путь в ЕС. И ни при каких обстоятельствах не собирались позволить режиму Виктора Януковича снова выбрать трусливый и предательский курс на Россию.

Важно! Сайт 24 канала запустил проект "Баррикады Достоинства", в котором напомнит о страшных, но таких важных днях для Украины. 8 лет назад миллионы людей вышли на Революцию Достоинства, чтобы отстоять свои европейские права. Поэтому вместе вспомним избиение студентов, "Марш миллионов", революционный Новый год, "кровавое Крещение", первые смерти активистов, мятежный февраль и убийства Небесной Сотни. Об этом будут говорить сами же майдановцы, бывшие студенты, родственники погибших, юристы, священники и другие люди, которые были причастны к Майдану.

Автор проекта – руководитель отдела новостей сайта 24 канала Наталья Боднар.

Майдан Независимости в Киеве стал центром мирных протестов. Несмотря на первые ноябрьские морозы, воспоминания о том времени – очень теплые. На Майдане жили, радовались, делились идеями и шутками, становились друзьями, влюблялись.

В холодные осенние ночи протестующие согревались у огня, приносили друг другу чай, угощали сладостями. А каждый день лишь усиливал уверенность: стоять на своем нужно до победы, потому что если сдаться "сегодня", "завтра" может и не наступить.

В Литве 29 ноября состоялся саммит "Восточного партнерства". Янукович не подписал Соглашение об ассоциации и зоне свободной торговли с Европейским Союзом на саммите "Восточного партнерства".

На Майдан отправили 16 автобусов с силовиками

В тот же день беглый президент отправил на Майдан 16 автобусов вооруженных силовиков. Их цель – силой разогнать мирных протестующих.

Сначала на Майдан прибыли коммунальщики. Они заявили, что пора устанавливать рождественскую елку. Протестующих оттеснили, часть площади вокруг стелы Независимости загородили щитами.

По словам очевидцев, настоящий ад начался 30 ноября в 04:00. К тому времени на Майдане были лишь несколько сотен протестующих. Большинство – студенты и пожилые люди. Тогда "беркутовцы" трусливо бросились в атаку.



Беркутовцы бросились на мирных протестующих / Коллаж 24 канала

"В глазах силовиков была ненависть"

Протестующие не успели понять, что происходит, как силовики "Беркутовцы" окружили их несколькими рядами. Кольцо смыкалось. Силовики цинично прятались за щитами.

Участник Революции Достоинства Иван Синепалов вспоминает, что в глазах силовиков была ненависть и насмешка.

"А затем – они начинают бить. Без всяких просьб или выдвинутых условий – просто бить", – рассказал Синепалов.

Активист сразу сообразил, что противостоять здесь не получится. Потому что против студентов и пенсионеров – 16 автобусов вооруженных спецназовцев.



"Беркутовцы" прятались за щитами / Коллаж 24 канала

Парни пытались защитить девушек.

Участник Революции Достоинства Дмитрий Пальчиков вспоминает, что "парни взялись в цепь, чтобы защитить девушек и все, что было позади нас".

Это, конечно, не помогло, потому что там были дубинки и просто звериная сила. Это было очень сложно,

– признался Дмитрий.

Участница кровавого разгона Наталья Мамалыга призналась, что могла бы оказаться в больнице, если бы какой-то парень не закрыл ее своим телом.

Зашел "Беркут", всех выпихнули, били всех – даже девушек. Есть много пострадавших и арестованных. Тех, которых арестовали, тащили в автозаки почти без сознания,

– написала через несколько часов в соцсети Наталья.

Беркутовцы применяли против мирных людей взрывпакеты, били участников Майдана дубинками и ногами. Цинизм официальной версии кровавого разгона зашкаливает: люди якобы мешали устанавливать елку.



События в ночь на 30 ноября изменили ход истории / Коллаж 24 канала

"Настолько по-тупому, по-животному"

Журналист и свидетель событий Азад Сафаров заметил, что "настолько по-тупому, по-животному было разгонять всех подряд". События той ночи он охарактеризовал словом "ужасно".

Журналистка Мария Лебедева пыталась снять на телефон происходящее. В то же время журналистское удостоверение не остановило силовиков.

Один из беркутовцев напал на меня, уцепился за запястья. Он пытался меня повалить и одновременно бил по рукам, чтобы выбить телефон. По стечению обстоятельств он просто отбросил меня в сторону,

– рассказала Мария Лебедева.

По официальным данным, в ночь с 29 на 30 ноября пострадали по меньшей мере 79 активистов Майдана. Участники кровавого разгона протестов рассказывают, что именно тогда Евромайдан превратился в Революцию Достоинства.

8 лет спустя. Воспоминания о жестоком разгоне Майдана 30 ноября.

Вадим Васильчук

Какой момент в ночь с 29 на 30 ноября сильнее всего врезался вам в воспоминания?

Видимо, когда мы обороняли стелу. Нам создали искусственный коридор, и вдруг начали бить со всех сторон. Мы сначала думали, что сможем защищать Майдан. Затем думали, что нас сейчас задержат, повезут куда-то. А вместо того, нас, как каких-то зэков, начали добивать. Чтобы напугать уже так, чтобы нам никогда больше ничего не хотелось.

По крайней мере, у меня были такие впечатления. И после них было очень тяжело. Страх. Горечь.

Второй момент – возвращение. Мы попытались вернуться на Майдан. Вдруг увидели, как там выключают свет. Словно кто-то нажал на выключатель. Руководители "Беркута" отдавали приказы.

Я спрашивал у них: "Что же вы делаете? Вы же людей калечите".

Но "Беркут" погнался за нами, чтобы полностью зачистить. Это, наверное, такой самый яркий момент. Самый сложный. Самый болезненный. Это была искра. Этот кадр до сих пор у меня перед глазами. Автобус, и в нем я вижу человека в маске, в каске, понимаю, что "кажется, началось".

Вспоминаете ли вы эти события сегодня?

Я был вчера на Майдане. Всегда вспоминаем. Всегда приходим.

Если бы вы сегодня могли вернуться в ту ночь, что сказали бы себе из прошлого?

К сожалению, я думаю, что ничего не удалось бы изменить. Эта ночь должна была состояться. Возможно, я бы иначе продумал защиту людей. Потому что в предыдущие дни "Беркут" выталкивал, задерживал, но не бил. И поэтому, видимо, мы не были готовы. После этого мы уже готовились. У нас тоже были щиты. Были морально готовы. А в этот день произошла перемена.

Уже в 6 утра Майдан возродился, как Феникс в Михайловском соборе. В 9 утра мы стали снова полноценно протестной площадкой. Благодаря этому через 2 дня – 1 декабря – мы смогли вернуться и восстановить Майдан, который теперь уже называют Революцией Достоинства.

Какими 3 словами могли бы охарактеризовать ту ночь?

Как в психологии есть такие термины: отрицание, осознание и принятие. Мы сначала не верили, что нас могут разогнать. Но получили этот опыт. И мы, лично, и общество в целом. Это и доказало Украине и гражданам, что вот так мы живем на тот момент с такой недостойной властью.

Эти 3 слова позволили нашему обществу пройти этот путь за несколько часов, минут. Потому что СМИ показывали кадры нескольких минут. Но я думаю, что эти минуты каждому напомнили, что у него есть его друзья, его дети, его родные. Мы переродились там все вместе. А все последующие дни были новым этапом противостояния. Мы становились сильнее. Поэтому и достигли того, что у нас сейчас Украина, а не какая-то Малороссия.

Возможно, Евромайдан подарил вам знакомство, которое продолжается до сих пор?

Мы постоянно ходим на Майдан. Мы отдаем дань уважения парням и девушкам, которые его не пережили.

Я благодарен судьбе за то, что познакомился со многими друзьями. Мы общаемся до сих пор. На Майдане я познакомился с будущим кумом и кумой. Мы дружим семьями. С женой Натальей кум тоже познакомился на Майдане. Поженились. Я стал крестным отцом их сына. Я благодарен, что для них и для меня Майдан стал новым началом. Это символ того, что Майдан дал нам новое рождение. У нас есть куда идти дальше. И в пределах страны это также является новым началом.

Какой миг Революции Достоинства был самым тяжелым?

Для меня это 18 – 19 февраля. Когда пришлось после того, как мы только выжили на Мариинке, возвращаться на Майдан и защищать его. Потому что друзья начали звонить и говорить, что Майдан разгоняют. А ты только что выбрался из Мариинского, где нас убивали.

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Иван Синепалов

Если бы вы знали, что произойдет в ту ночь, остались бы вы на Майдане?

Конечно, остался бы. Эта ночь же изменила не только историю Украины, она изменила и мою отдельно взятую жизнь. Как ни крути, а без того избиения все было бы иначе. Как – не знаю. Но иначе.

Возможно, Майдан подарил вам знакомство, которое продолжается до сих пор?

Евромайдан, а потом и война, подарили много знакомств. Это, собственно, одна из причин, почему та ночь изменила все.

История, которая поразила?

Через год после разгона на Майдане проводили акцию "Ночь памяти". Я тогда приехал, даже выпихнулся на сцену и произнес коротенькую речь.

И вот после этой речи ко мне в толпе подошел какой-то незнакомый паренек, говорит якобы я до этого момента думал, что Мариуполь совсем ватный город, у меня там родственники живут ватные на всю голову. А ты прямо изменил мое мнение. И протягивает мне 45 долларов. Говорит, пусть это будет моя маленькая помощь армии.

Я ох**нел, конечно.

Мы с ним до сих пор поддерживаем связь периодически.

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