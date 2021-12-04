Про те, які завдання Майдану 2013 – 2014 років вдалося реалізувати, голова аналітично-адвокаційної організації "Центр спільних дій" Олег Рибачук розповів в інтерв'ю 24 каналу. Розмова відбулась у межах проєкту "Барикади гідності".

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Основне досягнення Євромайдану

За словами Рибачука, досить довго будь-який український політик, який претендував на перші ролі, мав загравати якось з Москвою.

Ще Віктор Ющенко свого часу заявляв, що Росія "це наш вічний стратегічний сусід, дві тисячі кілометрів кордону, які не можна ігнорувати". Крім того, саме суспільство вважало Путіна найпопулярнішим президентом. Ба більше – багато років він був популярнішим за будь-якого українського лідера.

Однак Революції Гідності вдалося цю систему зламати.

Вийшло зробити тих політиків, які бачать себе в союзі з Росією, маргіналами,

– наголосив Рибачук.

Росія в очах українців – ворог

Все змінилося з окупацією Криму, з війною на Донбасі. Раніше українські військові не могли тиснути на гашетку, вони не уявляли собі це, однак російська агресія все змінила.

"Усі ці речі пройшли, у більшості українців свідомості Росія – це ворог, який хоче нашої політичної смерті", – зазначив Рибачук. Люди усвідомили, що сусідня держава прагне, аби Україна визнала, що не є суверенною, що є один "триголовий слов'янський руський народ".

На цьому тлі політики, які просувають проросійську карту, – маргінальні політики. Вони корисні Володимиру Путіну з погляду організацій внутрішнього безладу.

Зверніть увагу! Революція гідності змінила вектор розвитку України з проросійського та проєвропейський. Віктор Янукович та його однодумці втекли за кордон, а країна не потрапила у залежність від сусіда-агресора.

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