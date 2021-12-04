Про те, як відбувалась Революція Гідності і про її результати, голова аналітично-адвокаційної організації "Центр спільних дій" Олег Рибачук розповів в інтерв'ю 24 каналу. Розмова відбулась у рамках проєкту "Барикади гідності".

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Вдалось зробити маргіналами політиків, що хочуть союзу з Росією

Рибачук зазначив, що саме Майдан дозволив зробити маргіналами тих політиків, які декларували прагнення союзу з Росією. Адже раніше українська влада "мала якось загравати з Москвою."

Ось це все змінилося з війною, з окупацією Криму, з війною на Донбасі. Українські військові колись не могли тиснути на гашетку, вони не уявляли собі це. Усі ці речі пройшли, у переважно більшої кількості українців в свідомості Росія – це ворог, який хоче нашої політичної смерті,

– пояснив Рибачук.

Проросійські політики корисні Путіну

Зараз політики, які просувають проросійську карту, корисні Путіну з організаційної точки зору. Вони "допомагають" створити внутрішній безлад в країні.

Бо зараз, коли йде розмова, що цієї зими нападе Росія, то я в це не вірю. Це може бути тільки тоді, коли цьому буде передувати те, що було після студентського Майдану, коли дві тисячі "русо-турісто бритоголових" приїжджали і рвали українські прапори. Тобто, коли "п'ята колона" починає працювати тут,

– сказав політик.

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Коротко про ситуацію на короні України та Росії

Міністр оборони Олексій Резніков з трибуни парламенту повідомив, що біля українського кордону зібрались 94 тисяч російських військових.

За словами Резнікова, напад держави-агресорки – ймовірний, проте не обов'язковий.

Напруження біля кордону стане однією з тем майбутніх перемовин Володимира Путіна та Джо Байдена.

У Держдепі кажуть, що глава Білого дому заявить про намір США захищати територіальну цілісність України.

Навіщо Путіну війна в Україні? – дивіться у "Теории заговора": відео тут