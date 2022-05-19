Є серйозна перешкода: що заважає Україні та Молдові вступити до ЄС

Європейський парламент закликав надати Молдові статус кандидата в члени Євросоюзу. Однак, враховуючи загрозу війни, перспектива отримала млявий відгук серед населення Молдови. Далі читайте в ексклюзиві для сайту 24 каналу.

Євросоюз хоче зберегти свою привабливість в очах країн колишнього СРСР. Їм потрібно дати якісь нові цілі, що наблизять до вступу в ЄС. Інакше для чого були всі ці 30 років заяв і обіцянок наших і європейських чиновників, що ми йдемо в Європу? Адже це відштовхує нас від Заходу і зміцнює позиції прихильників Росії.

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Обіцянки та реальність

Щоб не вийшло, як з перспективою вступу України до НАТО, яку канцлерка ФРН Ангела Меркель заблокувала на Бухарестському (2008) саміті НАТО. Результатом цього, як відомо, стало вторгнення в Крим.

Приблизно те ж саме можна сказати і про нашу країну. Якби ми мали реальну перспективу вступу в ЄС, це серйозно змінило б настрої в суспільстві і сильно вплинуло б навіть на процес врегулювання придністровського конфлікту.

Заяви президента Франції Макрона про політичний союз в Європі за участю України та Британії, але без членства в ЄС, повністю відповідають підходу ЄС щодо країн колишнього СРСР.

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Головна перешкода

На територіях цих країн існує ряд заморожених конфліктів, які можуть спалахнути в будь-який момент: Абхазія і Південна Осетія в Грузії, Придністров'я в Молдові, тепер уже і Україна-Крим і Донбас. Ця обставина є серйозною перешкодою для майбутнього вступу наших країн до ЄС.

Також Євросоюз не хоче брати на себе відповідальність за економічну ситуацію в наших державах. Представник ЄС у Молдові Яніс Мажейкс заявив, що майже не головна причина гальмування євроінтеграційних процесів Молдови – це колосальний рівень корупції.

Наскільки мені відомо, приблизно така ж ситуація в Україні. Крім того, існують ще й серйозні соціально-економічні проблеми, які посилилися в Україні під час війни. Тому нам обіцяють "політичний" ЄС, але не більше, причому без ясних роз'яснень, що це таке.

Якщо США почнуть серйозно лобіювати цей порядок, то наші країни зможуть отримати в перспективі статус кандидатів в ЄС, але, як ми пам'ятаємо на прикладі тієї ж Туреччини, це зовсім не означає реальну інтеграцію і ми можемо сидіти в цьому "передбаннику" десятиліття.

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