Єдинороги, Відьмак та шопінг: п’ять причин полетіти в Лодзь на вихідних

Лодзь вдвічі більший за український Львів, проте рекомендуємо познайомитися з містом саме під час пішої прогулянки.

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Біля зупинок громадського транспорту можна також придбати квиток на трамвай чи автобус, який діятиме протягом шістдесяти хвилин і коштує 3,60 злотих. Не забудьте прокомпостувати квиток, це врятує вас від штрафу в разі перевірки квитка контролерами. До мандрівки!

Лодзь Столиця Лодзького воєводства та одне з найбільших міст в центрі Польщі. Двісті років тому місто почали стрімко розбудовувати та розвивати. Лодзь – місто чотирьох культур: польської, єврейської, німецької та російської. Така національна різноманітність відобразилася на зовнішньому та внутрішньому вигляді міста. Наприклад, на центральній вулиці Лодзі навіть встановили пам’ятник трьом найбільшим магнатам міста.

Лодзь – місто в серці Польщі, яке розбудувалося за двісті років / Фото – 24 Канал, Валентина Поліщук

Той момент, коли місто є живим музеєм

Must visit Лодзі – вулиця Пьотрковська, яка є однією з візитівок міста. Її довжина складає близько чотирьох з половиною кілометрів. Місцеві часто називають її “хребтом” міста, бо саме з Пьотрковської починалися основні забудови та розвиток міста. Тут зосереджено увесь місцевий колорит, який відобразився у найменших деталях. Від красивих будинків 19-20 століття до муралів, пам’ятників, ресторанів і магазинів.

Must visit Лодзі – вулиця Пьотрковська / Фото – 24 Канал, Валентина Поліщук

Головна вулиця Лодзі / Фото – 24 Канал, Валентина Поліщук

Лодзь – місто чотирьох культур / Фото – 24 Канал, Валентина Поліщук

Гуляючи цією вулицею, обов’язково звертайте увагу на деталі та заглядайте у дворики – часто в них ховаються дивовижні локації. Один з таких – Пасаж Рози за адресою Пьотрковська 3. Всередині дворику стіни будинку повністю оздоблені дзеркальною мозаїкою, а в сонячну погоду дворик перетворюється на маленьку казкову країну. Проте ця казкова локація має свою сумну історію. У 2012 році донька авторки інсталяції Йоанни Райковської, Роза захворіла на рак ока. Авторка вирішила створити цей арт-об’єкт, щоб показати її донька бачить світ після операції. Завітайте на локацію та відчуйте атмосферу, яка там панує.

Пасаж Рози на вулиці Пьотрковській / Фото – 24 Канал, Валентина Поліщук

Казковий дворик із сумною історією посеред міста / Фото – 24 Канал, Валентина Поліщук

Арт-об'єкт створений із дзеркальних частинок / Фото – 24 Канал, Валентина Поліщук

Привертають увагу й пам’ятники на цій вулиці. Наприклад пам’ятник трьом фабрикантам біля будинку 32, які фактично є символом стрімкого розвитку міста чи єврейському композитору, яким пишається все місто – Артуру Рубінштейну.

Три фабриканти-засновники Лодзі – поляк, німець та єврей / Фото – 24 Канал, Поліщук Валентина

Артур Рубінштейн – відомий композитор з Лодзі / Фото – 24 Канал, Поліщук Валентина

Цікавою особливістю вулиці є те, що вона пішохідна і проїзна для автомобілів одночасно, проте учасники дорожнього руху злагоджено взаємодіють між собою.

Єдинороги стали неофіційними амбасадорами Лодзі. Їх зображують на сувенірах і муралах. А на перетині вулиць Пьотрковської та Міцкевича біля траймайної станції є цікавий пам’ятник цим казковим створінням. Скульптура цікава тим, що вона наче розчиняється в повітрі. Локація носить назву "Стайні Єдинорогів".

Єдиноги – неофіційний символ міста / Фото – 24 Канал, Поліщук Валентина

Для сімей, які подорожують з дітьми в Лодзі теж не буде нудно. Тут є великий зоопарк з левами, тиграми та лемурами, від яких будуть в захваті не тільки діти, а й дорослі. А в 2022 році уже відкриється орієнтаріум – частина зоопарку з флорою та фауною Азії. Нам вдалося відвідати цей комплекс до його офіційного відкриття – масштаби та розумний підхід до його створення справді вражає.

Наразі там уже живе крокодил, слон та безліч видів риби. В орієнтаріумі створили багато приміщень, де відтвориликомфортні кліматичні умови для тропічних тварин та багато простору для їх життя.

В першу чергу Лодзь запам’ятається своїми фабриками та червоною цеглою. Ксєнджи Млин – промисловий комплекс багатого лодзького фабриканта Короля Шайблера. Навколо великої прядильної фабрики створили будинки, де і досі живуть люди.

Наразі міська влада проводить повну реставрацію цих будинків, куди згодом повернуться працівники, які жили там до реставрації. На території є багато кав’ярень та антикварних магазинів, де можна придбати цікаву автентичну річ. Саме місце є доволі “інстаграмним”. Радимо відвідати Ксєнджи Млин як локацію для красивих світлин.

Ксєнджи млин / Фото – 24 Канал, Поліщук Валентина

Реставрація будинків, в яких живуть працівники фабрики / Фото – 24 Канал, Поліщук Валентина

Локація не лише реставрується, а й розбудовується та стає доволі популярною серед туристів / Фото – 24 Канал, Поліщук Валентина

Серед багатьох національних груп колишньої Лодзі євреї були становили левову частку усіх жителів міста. До Другої світової війни населення євреїв Лодзі складало левову частку жителів міста. Варто подивитись старий єврейський цвинтар на вулиці Брацка 40. Це кладовище є одним з двох найбільших некрополів у Європі. Тут поховано біля двохсот тисяч осіб. На цьому ж кладовищі знаходиться мавзолей Познанського, одна з найбільших єврейських гробниць в світі.

Старе єврейське кладовище – одне з найбільших у Європі / Фото – 24 Канал, Поліщук Валентина

Гробниця Познанського / Фото – 24 Канал, Поліщук Валентина

Попри розмір та вік кладовища, люди і зараз заздалегідь купують місця для потойбічного життя саме на цьому кладовищі / Фото – 24 Канал, Поліщук Валентина

Лодзь насичена локаціями, які краще побачити та відчути особисто. Серед них: єдиний в Польщі музей кінематографії, ботанічний сад та парки, музей мистецтв, білу фабрику, яка виглядає альбіносом на фоні фабрик з червоної цегли та парк міської культури Лодзі. Також Лодзь є культурним осередком сучасного мистецтва з безліччю галерей та виставок.

Музей кінематографії / Фото – 24 Канал, Поліщук Валентина

Біла фабрика / Фото – 24 Канал, Поліщук Валентина

Парк міської культури та історичні будиночки, в яких жили фабриканти протягом 20-го століття / Фото – 24 Канал, Поліщук Валентина

У центрі науки і техніки можна не лише інтерактивно познайомитися з наукою, а й відвідати оглядовий майданчик, звідки можна побачити фантастичну панораму міста.

Центр науки і техніки / Фото – 24 Канал, Поліщук Валентина

Тут можна не лише подивитися на науку, а й "погратися" нею власноруч / Фото – 24 Канал, Поліщук Валентина

Побачити панораму Лодзі можна в центрі науки і техніки / Фото – 24 Канал, Поліщук Валентина

Місто муралів

Про мурали в Лодзі варто розповісти окремо. Лодзь можна вважати неофіційною польською столицею сучасного мистецтва, яке в більшій мірі відобразилось на стінах будівель. В цих муралах можна побачити чим живе місто, його минуле та сучасне. Наприклад, муралом-візитівкою міста є яскраве зображення єврейського композитора Артура Рубінштейна. Чи символічний мурал із "Відьмаком" Анджея Сапковського, який народився і проживає в Лодзі.

Мурал композитора Артура Рубінштейна / Фото – 24 Канал, Поліщук Валентина

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Мурал "Відьмака" Анджея Сапковського / Фото з Twitter Paweł Panasiuk

Концептуальний мурал "Тиша" присвячений уже закинутій фабриці, на якій завжди лунали гучні звуки механічних станків але тепер на цій фабриці лунає "Тиша".

Мурал "Тиша" / Фото – 24 Канал, Поліщук Валентина

Чим живе місто протягом року

Автор світового бестселера "Відьмак" Анджей Сапковський народився, навчався та проживає саме в Лодзі. Однак, як зазначають місцеві жителі, Сапковський не любить бути публічною особою. Тому, дуже ймовірно випадково зустріти письменника під час прогулянки містом чи під час шопінгу, наприклад. Саме тому художники вирішили увіковічнити творіння автора на стінах рідного міста.

Місто активно живе протягом всього року. На початку зими в Мануфактурі та на головній вулиці Пьотрковській відбувається традиційний різдвяний ярмарок. Весною в місті розпочинаються різноманітні театральні та кінофестивалі, оскільки місто є центром театрального та кінематографічного мистецтва. А також в березні для любителів пива проводятьфестиваль “Piwowary”. Влітку Лодзь святкує своє День народження. Традиційно восени в останні вихідні вересня у місті проводиться фестиваль світла, на який приїздять гості з усієї Польщі та з інших країн.

Лодзь живе активне життя протягом цілого року / Фото – 24 Канал, Поліщук Валентина

"Медове" місце для шопінгу

Лодзь – чудове місце для шопінгу. Зекономлені кошти та час на дорогу можна із задоволенням та вигодою витратити у найбільших торгових центрах міста. Мануфактура та Монополіс – відреставровані колишні фабрики, які тепер є торговими центрами. Тут є магазини світових брендів, частина яких ще офіційно не зайшла на український ринок. До того ж, часто в магазинах є великі знижки на товари. Наближається чорна п’ятниця та новорічно-різдвяний період – час святкових знижок у всій Європі.

Мануфактура – відреставрована фабрика, яка стала великим розважальним комплексом / Фото – 24 Канал, Поліщук Валентина

Монополіс – місто в місті зі своїми будинками, магазинами та музеями / Фото – 24 Канал, Поліщук Валентина

Відчути культуру міста

Помилково можна вважати, що традиційна кухня України та Польщі майже однакова, але це не так. Багато страв є суто Польськими. Наприклад звичайний для нас суп в Польщі вважається однією із найголовніших страв. Якщо посеред вулиці запитати звичайного поляка про його улюблену традиційну страву, то в переліку обов’язково буде суп журек та польські вареники "пєроґі".

Вулички Лодзі насичені різноманітними кав’ярнями та ресторанами. Як ми вже зазначали, місто поєднує в собі багато культур, які вдало переплелися та яскраво відобразилися на традиційній кухні міста. В Лодзі можна скуштувати традиційних єврейських страв у закладі Imber на вулиці Пьотрковська 43. А для любителів пабів можемо порадити заклад Spółdzielnia на вулиці Пьотрковській.

Мультикультурність міста відобразилася і на традиційній кухні Лодзі / Фото – 24 Канал, Поліщук Валентина

Більш детальну інформацію про місто, туристичні локації, події та розваги можна дізнатися на сайті Туристичної організації міста Лодзь.

Як добратися до Лодзі з Києва

Нещодавно українська авіакомпанія SkyUp запустила прямий рейс Київ – Лодзь. Це приємна та доволі дешева альтернатива автомобілям та автобуса. За близько дві години з української столиці всі охочі зможуть долетіти до Лодзі. Вартість квитка варіюється від рейсу. В середньому – 600-800 грн.

Аеропорт Лодзі знаходиться за шість кілометрів від самого міста. Однак, звідти можна легко доїхати громадським транспортом або ж на таксі. Така поїздка обійдеться в середньому 30 злотих за таксі та близько 5 злотих за громадський транспорт.

Новий прямий рейс від SkyUp Київ – Лодзь / Фото – 24 Канал, Поліщук Валентина

Де зупинитися

В місті є великий вибір готелів та хостелів на різний смак та ціну. Наприклад, можемо порадити готель Puro. Тут можна смачно поснідати, щоб набратися сил для прогулянок містом та приємно відпочити ввечері після насиченого дня. Готель знаходиться в центрі міста. А поряд розташований головний торговий центр Мануфактура, продуктовий магазин Biedronka і навіть ресторан традиційної української кухні Галіція. А з вікна номеру можна побачити вражаючий палац Познанського і великий парк поряд. Середня ціна номеру за добу складає близько 2700 гривень.

Важливо: як потрапити в Лодзь під час пандемії

9 листопада Євросоюз офіційно виключив Україну з "зеленого списку". Тепер кожна МОЗ кожної європейської країни самостійно ухвалює рішення, чи пускати українців.

Громадяни, які пройшли повний курс щеплення від СOVID-19, можуть відвідати Польщу й не йти на обов'язковий карантин. Для цього треба, аби минуло щонайменше 14 днів після отримання останньої дози вакцини.

Аби перетнути кордон, потрібно мати цифровий сертифікат або інший документ польською або англійською мовою, який підтверджує вакцинацію препаратами Pfizer, Moderna, Astra-Zeneca або Jonson&Jonson. Невакциновані можуть відвідати Польщу за наявності негативного результату тесту на коронавірус.

Більше фото чарівного міста:

Лодзь – затишно, сучасно та перспективно: цікаві вихідні в Польщі / Фото – 24 Канал, Поліщук Валентина