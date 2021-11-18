Единороги, Ведьмак и шопинг: пять причин полететь в Лодзь на выходных

Не Варшавой, Краковом и Гданьском едиными. Сердце Польши: чем интересна Лодзь, куда сходить и как развлечься? Об этом – читайте в нашем материале.

Пять причин посетить Лодзь на выходных

Лодзь вдвое больше украинского Львова, однако рекомендуем познакомиться с городом во время пешей прогулки.

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Возле остановок общественного транспорта можно также приобрести билет на трамвай или автобус, который будет действовать в течение шестидесяти минут и стоит 3,60 злотых. Не забудьте прокомпостировать билет, это спасет вас от штрафа в случае проверки билета контролерами. В путешествие!

Лодзь Столица Лодзинского воеводства и один из крупнейших городов в центре Польши. Двести лет назад город начали стремительно расстраивать и развивать. Лодзь – город четырех культур: польской, еврейской, немецкой и русской. Такое национальное разнообразие отразилось на внешнем и внутреннем облике города. Например, на центральной улице Лодзи даже установили памятник трем крупнейшим магнатам города.



Лодзь – город в сердце Польши, который расстроился за двести лет / Фото – 24 канал, Валентина Полищук

Тот момент, когда город является живым музеем

Must visit Лодзи – улица Пётрковская, которая является одной из визитных карточек города. Ее длина составляет около четырех с половиной километров. Местные часто называют ее "хребтом" города, потому что именно с Пётрковской начинались основные застройки и развитие города. Здесь сосредоточен весь местный колорит, который отразился в мельчайших деталях. От красивых домов 19 – 20 века до муралов, памятников, ресторанов и магазинов.



Must visit Лодзи – улица Пётрковская / Фото – 24 канал, Валентина Полищук



Главная улица Лодзи / Фото – 24 канал, Валентина Полищук



Лодзь – город четырех культур / Фото – 24 канал, Валентина Полищук

Гуляя по этой улице, обязательно обращайте внимание на детали и заглядывайте во дворики – часто в них прячутся удивительные локации. Один из таких – Пассаж Розы по адресу Пётрковская 3. Внутри дворика стены дома полностью отделаны зеркальной мозаикой, а в солнечную погоду дворик превращается в маленькую сказочную страну. Однако эта сказочная локация имеет свою печальную историю. В 2012 году дочь автора инсталляции Иоанны Райковской, Роза заболела раком глаза. Автор решила создать этот арт-объект, чтобы показать, как ее дочь видит мир после операции. Посетите локацию и почувствуйте атмосферу, которая там царит.



Пассаж Розы на улице Пётрковской / Фото – 24 канал, Валентина Полищук



Сказочный дворик с печальной историей посреди города / Фото – 24 канал, Валентина Полищук



Арт-объект создан из зеркальных частиц / Фото – 24 канал, Валентина Полищук

Привлекают внимание и памятники на этой улице. Например памятник трем фабрикантам возле дома 32, которые фактически являются символом стремительного развития города, или еврейскому композитору, которым гордится весь город – Артуру Рубинштейну.



Три фабриканта-основателя Лодзи – поляк, немец и еврей / Фото – 24 канал, Полищук Валентина



Артур Рубинштейн – известный композитор из Лодзи / Фото – 24 канал, Полищук Валентина

Интересной особенностью улицы является то, что она пешеходная и проездная для автомобилей одновременно, однако участники дорожного движения слаженно взаимодействуют между собой.

Единороги стали неофициальными амбассадорами Лодзи. Их изображают на сувенирах и муралах. А на пересечении улиц Пётрковской и Мицкевича возле трамвайной станции есть интересный памятник этим сказочным созданиям. Скульптура интересна тем, что она словно растворяется в воздухе. Локация носит название "Конюшни Единорогов".



Единороги – неофициальный символ города / Фото – 24 канал, Полищук Валентина

Для семей, путешествующих с детьми, в Лодзи тоже не будет скучно. Здесь есть большой зоопарк со львами, тиграми и лемурами, от которых будут в восторге не только дети, но и взрослые. А в 2022 году уже откроется ориентариум – часть зоопарка с флорой и фауной Азии. Нам удалось посетить этот комплекс до его официального открытия – масштабы и разумный подход к его созданию действительно впечатляют.

Сейчас там уже живут крокодил, слон и множество видов рыбы. В ориентариуме создали много помещений, где воссоздали комфортные климатические условия для тропических животных и много пространства для их жизни.

Смотрите яркие локации для прогулки и интересных фото:



Ксенджи Млын / Фото – 24 канал, Полищук Валентина



Реставрация домов, в которых живут работники фабрики / Фото – 24 канал, Полищук Валентина



Локация не только реставрируется, но и расстраивается и становится довольно популярной среди туристов / Фото – 24 канал, Полищук Валентина

До Второй мировой войны население евреев Лодзи составляло львиную долю жителей города. Стоит посмотреть старое еврейское кладбище на улице Брацка 40. Это кладбище является одним из двух крупнейших некрополей в Европе. Здесь похоронено около двухсот тысяч человек. На этом же кладбище находится мавзолей Познанского, одна из крупнейших еврейских гробниц в мире.



Старое еврейское кладбище – одно из крупнейших в Европе / Фото – 24 канал, Полищук Валентина



Гробница Познанского / Фото – 24 канал, Полищук Валентина



Несмотря на размер и возраст кладбища, люди и сейчас заранее покупают места для потусторонней жизни именно на этом кладбище / Фото – 24 канал, Полищук Валентина

Лодзь насыщена локациями, которые лучше увидеть и почувствовать лично. Среди них: единственный в Польше музей кинематографии, ботанический сад и парки, музей искусств, белая фабрика, которая выглядит альбиносом на фоне фабрик из красного кирпича, и парк городской культуры Лодзи. Также Лодзь является культурным центром современного искусства с множеством галерей и выставок.



Музей кинематографии / Фото – 24 канал, Полищук Валентина



Белая фабрика / Фото – 24 канал, Полищук Валентина



Парк городской культуры и исторические домики, в которых жили фабриканты в течение 20-го века / Фото – 24 канал, Полищук Валентина

В центре науки и техники можно не только интерактивно познакомиться с наукой, но и посетить смотровую площадку, откуда можно увидеть фантастическую панораму города.



Центр науки и техники / Фото – 24 канал, Полищук Валентина



Здесь можно не только посмотреть на науку, но и "поиграть" ею собственноручно / Фото – 24 канал, Полищук Валентина



Увидеть панораму Лодзи можно в центре науки и техники / Фото – 24 канал, Полищук Валентина

Город муралов

О муралах в Лодзи стоит рассказать отдельно. Лодзь можно считать неофициальной польской столицей современного искусства, которое в большей степени отразилось на стенах зданий. В этих муралах можно увидеть чем живет город, его прошлое и современное. Например, муралом-визитной карточкой города является яркое изображение еврейского композитора Артура Рубинштейна. Или символический мурал с "Ведьмаком" Анджея Сапковского, который родился и проживает в Лодзи.



Мурал композитора Артура Рубинштейна / Фото – 24 канал, Полищук Валентина

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Мурал "Ведьмака" Анджея Сапковского / Фото из Twitter Paweł Panasiuk

Концептуальный мурал "Тишина" посвящен уже заброшенной фабрике, на которой всегда раздавались громкие звуки механических станков, но теперь на этой фабрике звучит "Тишина".



Мурал "Тишина" / Фото – 24 канал, Полищук Валентина

Чем живет город в течение года

Автор мирового бестселлера "Ведьмак" Анджей Сапковский родился, учился и проживает именно в Лодзи. Однако, как отмечают местные жители, Сапковский не любит быть публичным лицом. Поэтому, очень вероятно случайно встретить писателя во время прогулки по городу или во время шопинга, например. Именно поэтому художники решили увековечить творения автора на стенах родного города.

Город активно живет в течение всего года. В начале зимы в Мануфактуре и на главной улице Пётрковской проходит традиционная рождественская ярмарка. Весной в городе начинаются различные театральные и кинофестивали, поскольку город является центром театрального и кинематографического искусства. А также в марте для любителей пива проводят фестиваль "Piwowary". Летом Лодзь празднует свой день рождения. Традиционно осенью в последние выходные сентября в городе проводится фестиваль света, на который приезжают гости со всей Польши и из других стран.



Лодзь живет активной жизнью в течение целого года / Фото – 24 канал, Полищук Валентина

"Медовое" место для шопинга

Лодзь – отличное место для шопинга. Сэкономленные средства и время на дорогу можно с удовольствием и выгодой потратить в крупнейших торговых центрах города. Мануфактура и Монополис – отреставрированные бывшие фабрики, которые теперь являются торговыми центрами. Здесь есть магазины мировых брендов, часть которых еще официально не зашла на украинский рынок. К тому же, часто в магазинах есть большие скидки на товары. Приближается черная пятница и новогодне-рождественский период – время праздничных скидок во всей Европе.



Мануфактура – отреставрированная фабрика, которая стала большим развлекательным комплексом / Фото – 24 канал, Полищук Валентина



Монополис – город в городе со своими домами, магазинами и музеями / Фото – 24 канал, Полищук Валентина

Почувствовать культуру города

Ошибочно можно считать, что традиционная кухня Украины и Польши почти одинакова, но это не так. Многие блюда являются сугубо польскими. Например обычный для нас суп в Польше считается одним из самых главных блюд. Если посреди улицы спросить обычного поляка о его любимом традиционном блюде, то в списке обязательно будет суп журек и польские вареники "пероги".

Улочки Лодзи насыщены разнообразными кофейнями и ресторанами. Как мы уже отмечали, город сочетает в себе много культур, которые удачно переплелись и ярко отразились на традиционной кухне города. В Лодзи можно отведать традиционные еврейские блюда в заведении Imber на улице Пётрковская 43. А для любителей пабов можем посоветовать заведение Spółdzielnia на улице Пётрковской.



Мультикультурность города отобразилась и на традиционной кухне Лодзи / Фото – 24 канал, Полищук Валентина

Более подробную информацию о городе, туристических локациях, событиях и развлечениях можно узнать на сайте Туристической организации города Лодзь.

Как добраться до Лодзи из Киева

Недавно украинская авиакомпания SkyUp запустила прямой рейс Киев – Лодзь. Это приятная и довольно дешевая альтернатива автомобилям и автобусам. За примерно два часа из украинской столицы все желающие смогут долететь до Лодзи. Стоимость билета варьируется от рейса. В среднем – 600 – 800 гривен.

Аэропорт Лодзи находится в шести километрах от самого города. Однако, оттуда можно легко доехать на общественном транспорте или же на такси. Такая поездка обойдется в среднем 30 злотых за такси и около 5 злотых за общественный транспорт.



Новый прямой рейс от SkyUp Киев – Лодзь / Фото – 24 канал, Полищук Валентина

Где остановиться

В городе есть большой выбор отелей и хостелов на разный вкус и цену. Например, можем посоветовать отель Puro. Здесь можно вкусно позавтракать, чтобы набраться сил для прогулок по городу и приятно отдохнуть вечером после насыщенного дня. Отель находится в центре города. А рядом расположен главный торговый центр Мануфактура, продуктовый магазин Biedronka и даже ресторан традиционной украинской кухни Галиция. А из окна номера можно увидеть впечатляющий дворец Познанского и большой парк рядом. Средняя цена номера за сутки составляет около 2 700 гривен.

Важно: как попасть в Лодзь во время пандемии

9 ноября Евросоюз официально исключил Украину из "зеленого списка". Теперь каждый Минздрав каждой европейской страны самостоятельно принимает решение, пускать ли украинцев.

Граждане, прошедшие полный курс прививки от СOVID-19, могут посетить Польшу и не идти на обязательный карантин. Для этого нужно, чтобы прошло не менее 14 дней после получения последней дозы вакцины.

Чтобы пересечь границу, нужно иметь цифровой сертификат или другой документ на польском или английском языке, который подтверждает вакцинацию препаратами Pfizer, Moderna, Astra-Zeneca или Jonson & Jonson. Невакцинированные могут посетить Польшу при наличии отрицательного результата теста на коронавирус.

Больше фото очаровательного города:

Лодзь – уютно, современно и перспективно: интересные выходные в Польше / Фото – 24 канал, Полищук Валентина