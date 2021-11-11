О том, какие страны остаются после недавнего исключения Украины из зеленого списка открытыми для украинцев, читайте в материале.

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Список стран, открытых для Украины

Кипр

Первой страной, которая после решения Евросоюза официально сообщила, что не будет ужесточать условия въезда для украинских туристов, стал Кипр.

Для того чтобы попасть на территорию этой страны, украинцам необходимо показать сертификат о полной вакцинации или негативном результате ПЦР-теста – до и по прибытии.

Эстония

Следующей решила не закрывать границы для путешественников из Украины – Эстония. Украинцы, у которых две дозы прививки от коронавируса, могут въезжать в страну с любыми целями без дополнительных условий. Эстония признает все вакцины.

В то же время, невакцинированные туристы из Украины имеют право въезжать в Эстонию только по уважительной причине при наличии негативного результата теста на COVID-19 и пройдя 10-дневную самоизоляцию.

Хорватия

Продолжит принимать украинских путешественников и Хорватия. Однако попасть туда смогут только украинцы, которые привились вакцинами Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Sinopharm, Johnson&Johnson. Кроме того, в страну можно въехать при наличии одного из перечисленных документов:

отрицательного ПЦР-теста или быстрого теста на антиген, действительных 72 часа;

справки о том, что человек выздоровел от COVID-19 и получил одну дозу вакцины в течение 8 месяцев после заражения вирусом;

справки о выздоровлении от коронавируса.

Если отсутствует один из указанных документов, въезд в Хорватию могут разрешить при условии обязательного пребывания на 10-дневной самоизоляции.

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Нидерланды

Поездки в Нидерланды для жителей Украины возможны. Однако страна добавила к требованиям дополнительное условие – с 13 ноября станет необходим негативный результат теста на коронавирус.

Также при въезде в Нидерланды следует предоставить:

свидетельство о вакцинации – страна признает все вакцины, которые использует Украина,

распечатанную и заполненную "Декларацию о вакцинации от COVID-19",

подтверждение обратного рейса.

В то же время следует учесть, что Нидерланды признают только сертификаты вакцинации, сгенерированные в приложении "Дия" и бумажные сертификаты с QR-code с портала "Дия". "Желтый сертификат" страна не принимает в качестве доказательства вакцинации. Поэтому его нельзя использовать для въезда.

Австрия

Страна также сохранила полноценный безвизовый въезд для украинцев, прошедших полный курс вакцинации – без регистрации и без карантина. Австрия признает все вакцины от COVID-19, которые использует Украина.

Подтверждать вакцинацию можно через приложение "Дия", распечатав бумажную версию QR-code или в форме "желтого сертификата".

Остальным путешественникам придется пройти регистрацию Pre-Travel-Clearance-PTC в течение 72 часов до въезда, предоставить отрицательный результат ПЦР-теста или теста на антиген. После этого уже в Австрии пройти 10-дневный карантин, который может быть прекращен при предъявлении отрицательного результата теста, но не раньше 5-го дня после въезда.

Подростки в возрасте 12–18 лет, путешествующие вместе с вакцинированными взрослыми, нуждаются в тесте, однако им не нужен карантин.

Чехия

Открытая для украинцев и Чехия. Однако опять же для тех, у кого есть вакцинация от коронавируса.

Без дополнительных условий в страну могут попасть те туристы из Украины, которые привились такими препаратами: AstraZeneca, Moderna, Pfizer/BioNTech. Для подтверждения вакцинации Чехия признает сертификаты из приложения "Дия" – как бумажные, так и электронные.

Кроме того, перед въездом в Чехию нужно в обязательном порядке заполнить въездной формуляр по ссылке: https://plf.uzis.cz/.

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Дания

Путешественники могут и дальше планировать поездки в Данию, которая сохранила полноценный безвизовый въезд для граждан Украины, прошедших полную вакцинацию. Также можно въехать в страну, если подтвердить выздоровление от коронавируса.

В случае отсутствия COVID-сертификата, нужно сделать ПЦР-тест в течение 24 часов по прибытию в Данию и самоизолироваться на 10 дней. Карантин может быть прекращен на основе отрицательного теста, сделанного не раньше, чем на четвертый день после въезда.

Бельгия

Еще одной страной, сохранившей для украинцев открытые границы, стала Бельгия. Путешественники традиционно должны иметь прививку от коронавируса. В настоящее время страна признает четыре вакцины, одобренные ЕС – Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson, а также Covishield, а вот китайский Sinovac – нет.

Также нужно заранее заполнить форму Passenger Locator Form (PLF).

Остальные граждане Украины могут попасть в страну, если цель их поездки "уважительная".

Польша

Граждане, прошедшие полный курс прививки от СOVID-19, могут посетить Польшу и не идти на обязательный карантин. Для этого нужно, чтобы прошло не менее 14 дней после получения последней дозы вакцины.

Чтобы пересечь границу, нужно иметь цифровой сертификат или другой документ на польском или английском языке, подтверждающий вакцинацию препаратами Pfizer, Moderna, Astra-Zeneca или Jonson&Jonson.

Что касается невакцинированных, то они должны отбыть 10-дневный карантин. Если у путешественника есть тест на коронавирус с отрицательным результатом, то этот срок можно сократить. Но его нужно сделать не раньше 7-дневного срока с момента въезда.

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