Ємен ударив по Ізраїлю балістичними ракетами

У вівторок 31 жовтня Ємен атакував Ізраїль. Ця держава використала потужну зброю.

Коли ХАМАС напав на Ізраїль у суботу 7 жовтня, багато експертів і політиків попереджали, що у війну можуть втягнутися і нові гравці. Здається, саме так і відбувається.

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Що відомо

Заяви офіційного речника армії Ємену дуже войовничі. Яхья Саріє Ану говорить про "ізраїльсько-американську агресію" проти Сектора Гази і пояснює, що обстріли Ізраїлю – це підтримка братів по мусульманській вірі в Палестині.

У багатьох дописах у соцмережі Х, раніше відомій як твітер, він прояснив свою позицію.

Наші збройні сили запустили велику партію балістичних та крилатих ракет і велику кількість безпілотників по різних цілях ізраїльського ворога на окупованих територіях,

– написав він.

Яхья звинувачує Ізраїль у геноциді палестинського народу та блокуванні Сектора Гази.