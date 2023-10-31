Йемен ударил по Израилю баллистическими ракетами

Во вторник 31 октября Йемен атаковал Израиль. Это государство использовало мощное оружие.

Когда ХАМАС напал на Израиль в субботу 7 октября, многие эксперты и политики предупреждали, что в войну могут втянуться и новые игроки. Похоже, именно так и происходит.

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Что известно

Заявления официального представителя армии Йемена очень воинственны. Яхья Сарие Ану говорит об "израильско-американской агрессии" против Сектора Газа и объясняет, что обстрелы Израиля – это поддержка братьев по мусульманской вере в Палестине.

В ряде сообщений в соцсети Х, ранее известной как твиттер, он прояснил свою позицию.

Наши вооруженные силы запустили большую партию баллистических и крылатых ракет и множество беспилотников по разным целям израильского врага на оккупированных территориях,

– написал он.

Яхья обвиняет Израиль в геноциде палестинского народа и блокировании Сектора Газа. Само Государство Израиль он называет "враждебным сионистским образованием", которое якобы дестабилизирует регион.

"Позиция нашего йеменского народа относительно палестинского вопроса тверда и принципиальна: палестинский народ имеет полное право на самооборону и получение своих полных законных прав", – написал он.

Вероятно, эти заявления были хорошо продуманы, ведь перед сообщениями был анонс "важного заявления для вооруженных сил". Также есть видеозапись выступления спикера армии Йемена.

Что именно запустили по Израилю

Отпор со стороны Израиля стал прецедентным: баллистическую ракету (вероятно, Toufan) ЦАХАЛ перехватил с помощью системы противоракетной обороны Arrow 3. Она является самой мощной ПВО, и это ее первое использование в боевых условиях.