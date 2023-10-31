В Израиле будут рады видеть президента Украины. Там ожидают его визит.
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Израиль ценит поддержку
Посол Израиля в Украине Михаил Бродский сказал, что государство ожидает Владимира Зеленского.
Мы надеемся, что президент Зеленский приедет в Израиль, мы ждем его в Израиле, будем рады его видеть,
– сказал Бродский.
Посол сказал, что руководство Израиля ценит поддержку Украины. Также он отметил, что в Украине не было митингов в поддержку ХАМАСа.
Ранее СМИ писали, что Зеленскому отказали в визите
- В СМИ распространялась информация о намерении президента Зеленского посетить Израиль, чтобы таким образом поддержать его в борьбе с боевиками. СМИ писали, что украинскому лидеру вежливо отказали в визите. Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук рассказывал, что на сегодняшний день есть заинтересованность в том, чтобы визит Зеленского в Израиль состоялся, но при безопасности для двух сторон.
- По данным израильских СМИ, глава Украины попросил приехать в Израиль в знак поддержки, однако его просьбу отклонили. Отказ объяснили "неверным" для визита временем.
- Ранее Зеленский призвал других мировых лидеров посетить Израиль, подвергшийся дерзкому нападению террористов ХАМАС.
- Руководитель Центра общественной аналитики "Башня" Валерий Клочок предположил, что сигнал о якобы "отказе" могла распространить Россия. Тем более, что так называемый "отказ Зеленскому" хорошо ложится в канву непростых визитов в Израиль, в том числе президента США Джо Байдена, госсекретаря Энтони Блинкена, канцлера Германии Олафа Шольца и телефонного звонка президента вражеской страны Владимира Путина к премьер-министру.