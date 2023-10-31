В Ізраїлі будуть раді бачити президента України. Там очікують на його візит.

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Ізраїль цінує підтримку

Посол Ізраїлю в Україні Михайло Бродський сказав, що держава очікує на Володимира Зеленського.

Ми сподіваємося, що президент Зеленський приїде до Ізраїлю, ми чекаємо на нього в Ізраїлі, будемо раді його бачити,

– сказав Бродський.

Посол сказав, що керівництво Ізраїлю цінує підтримку України. Також він відзначив, що в Україні не було мітингів на підтримку ХАМАС.

Раніше ЗМІ писали, що Зеленському відмовили у візиті