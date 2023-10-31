В Ізраїлі будуть раді бачити президента України. Там очікують на його візит.
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Ізраїль цінує підтримку
Посол Ізраїлю в Україні Михайло Бродський сказав, що держава очікує на Володимира Зеленського.
Ми сподіваємося, що президент Зеленський приїде до Ізраїлю, ми чекаємо на нього в Ізраїлі, будемо раді його бачити,
– сказав Бродський.
Посол сказав, що керівництво Ізраїлю цінує підтримку України. Також він відзначив, що в Україні не було мітингів на підтримку ХАМАС.
Раніше ЗМІ писали, що Зеленському відмовили у візиті
- У медіа поширювалася інформація про намір президента Зеленського відвідати Ізраїль, аби у такий спосіб підтримати його у боротьбі з бойовиками. ЗМІ писали, що українському лідеру ввічливо відмовили у візиті. Посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук розповідав, що на сьогодні є зацікавленість у тому, щоб візит Зеленського до Ізраїлю відбувся, але за умови безпеки для двох сторін.
- За даними ізраїльських ЗМІ, очільник України попросив приїхати до Ізраїлю на знак підтримки, однак його прохання відхилили. Відмову пояснили "неслушним" для візиту часом.
- Раніше Зеленський закликав інших світових лідерів відвідати Ізраїль, який зазнав зухвалого нападу терористів ХАМАС.
- Керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок припустив, що сигнал про нібито "відмову" могла поширити Росія. Поготів, так звана "відмова Зеленському" добре лягає в канву непростих візитів в Ізраїль, зокрема президента США Джо Байдена, держсекретаря Ентоні Блінкена, канцлера Німеччини Олафа Шольца і телефонного дзвінка президента ворожої країни Владіміра Путіна до прем'єр-міністра Ізраїля Беньяміна Нетаньягу.