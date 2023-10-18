Керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок пояснив 24 Каналу, хто і навіщо зробив цей інформаційний вкид. Зазначимо, що посол України в Ізраїлі спростував заяву про те, що Володимиру Зеленському нібито відмовили у візиті до Ізраїлю.

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"Це дуже просто пояснюється. Свого часу Зеленський зробив заяву, що хотів би відвідати Ізраїль. Абсолютно нормальна позиція. Звісно, цього не могла не помітити російська сторона", – мовив Клочок.

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Є всі передумови для ІПСО

Керівник Центру громадської аналітики "Вежа" припустив, що цей сигнал могла поширити Росія. Поготів, так звана "відмова Зеленському" добре лягає в канву непростих візитів в Ізраїль, зокрема президента США Джо Байдена, держсекретаря Ентоні Блінкена, канцлера Німеччини Олафа Шольца і телефонного дзвінка президента ворожої країни Владіміра Путіна до прем'єр-міністра Ізраїля Беньяміна Нетаньягу.

Мовляв, Путін зателефонував Нетаньягу й нібито порекомендував не приймати Зеленського. Політичний момент тут присутній, були всі передумови для того, щоб запустити ІПСО,

– зазначив Клочок.

Зараз ця тема підігрівається ЗМІ, не виключено, що цим також займаються проросійські політичні сили в Ізраїлі. Поширення таких фейків дуже вигідні для країни-агресора.

Втім, цю ситуацію чітко пояснили в українському МЗС – питання щодо візиту Зеленського в Ізраїль на офіційному рівні між країнами не розглядалося. Відповідно ніякої відмови не було.

"На будь-яку ІПСО буде конкретна відповідь. І це дуже добре, що США демонструють свою підтримку й вся міфологія щодо відмови Зеленського руйнується", – підсумував керівник Центру громадської аналітики "Вежа".

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