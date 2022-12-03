На Буковині в єпархії УПЦ МП знайшли ноутбук з дитячою порнографією, – ЗМІ

В єпархії УПЦ МП на Буковині СБУ виявила ноутбук з порнографією за участю дітей. За попередніми даними, ці відеоматеріали не були завантажені з мережі інтернет, а відзняті на відеокамеру.

Про те, що таку справу відкрили, було видно у відомостях СБУ. А джерела журналістів уточнили, що в єпархії керівника Чернівецько-Буковинського єпархіального управління митрополита Мелетія (Єгоренка) та секретаря архімандрита Никиту (Сторожука) на ноутбуці знайшли дитяче порно.

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Подробиці моторошної знахідки

30 листопада СБУ в Чернівецькій області внесла відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань кримінальне провадження № 22022260000000116 стосовно невстановлених осіб Чернівецько-Буковинської єпархії Української православної церкви (МП).

У відомостях було вказано, що є ознаки злочину, передбаченого частиною 1 статті 301-1 Кримінального кодексу: одержання доступу до дитячої порнографії, її придбання, зберігання, ввезення, перевезення чи інше переміщення, виготовлення, збут і розповсюдження.

Журналісти з'ясували, що мовиться про керівника Чернівецько-Буковинського єпархіального управління митрополита Мелетія (Єгоренка) та секретаря архімандрита Никиту (Сторожука). Під час обшуків у їхній єпархії виявили ноутбук, на якому були порнографічні матеріали за участі неповнолітніх. Крім цього, за попередніми даними, дитяче порно не було завантажене з мережі, а відзняті на відеокамеру.

Причетних до насильства дітей встановлюють

Наразі правоохоронці проводять експертизу щодо автентичності відео, після чого планують встановити осіб, причетних до створення дитячої порнографії.

В ході досудового розслідування кримінального провадження вилучена техніка направлена на комп’ютерно-технічну експертизу, за результатами якої планується подальше проведення слідчих дій щодо встановлення осіб, причетних до вчинення злочину,

– мовиться у повідомленні.

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