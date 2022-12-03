1 грудня митрополит Мелетій в Єпископському соборі князя Невського разом із місцевим архієреєм Петру провів спільну літургію на честь ювілею духовної служби. Однак з Мелетій не єдиний з Чернівецької єпархії, хто вирішив втекти у Молдову.

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Втік разом з російським паспортом

На фотографіях з богослужіння можна побачити, що митрополит Мелетій не сам виїхав до Молдови – разом із них поїхали ще кілька священнослужителів.

Після літургії священнослужителі Чернівецькі єпархії на чолі з Мелетієм відвідали дитячий садок.

Митрополит Мелетій у Молдові / Фото Єпископства Унгенського і Ніспоренського

Варто відзначити, що під час обшуків у Чернівецькій єпархії УПЦ МП, співробітники СБУ знайшли російські паспорти у керівництва єпархії.

Обшуки в Чернівецькій єпархії УПЦ МП: головне

25 листопада співробітники СБУ навідалися з обшуками до Чернівецько-Буковинської єпархії УПЦ Московського патріархату.

За даними джерел, під час обшуку правоохоронці заскочили в момент фізичної близькості секретаря Чернівецької єпархії УПЦ МП архімандрита Никиту (Сторожука) з хлопцем, що співає у місцевому хорі. Згодом ЗМІ повідомили, що хорист – неповнолітній. Архімандрит пізніше заявив, що співробітники СБУ нібито вивели священнослужителів із кімнат, приставили до стіни, роздягнули та сфотографували.

Під час обшуків СБУ виявили листування з "московськими кураторами", у яких були "методички" щодо "особливостей проведення церковних літургій після повномасштабного вторгнення". Також під час огляду комп'ютерів керівництва єпархії виявили фотокопії посвідчень загарбників, що брали участь у бойових діях проти України. Зокрема, посвідку "героя Росії", підписану Шойгу за захоплення Криму у 2014 році. Після обшуків правоохоронні органи відкрили кримінальне провадження за статтею про державну зраду.