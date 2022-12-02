Це мають зробити у термін до двох місяців, однак, ймовірно, усе відбудеться набагато швидше, особливо з огляду на останні обшуки у церквах Московського патріархату. Про це 24 каналу розказав народний депутат, член комітету ВРУ з питань нацбезпеки та оборони Федір Веніславський.

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Він вважає, що ті контррозвідувальні заходи, які провела СБУ, та виявлені нею факти участі цієї релігійної організації у відверто проросійській діяльності відіграють свою роль у пришвидшенні процесу заборони.

За словами Веніславського, ключовим у цьому випадку є те, що РНБО доручила Кабміну діяти відповідно до Конституції України, яка передбачає, що діяльність релігійних організацій і загалом свобода світогляду віросповідання може бути обмежена законом в інтересах громадського порядку, здоров'я населення, прав і свобод інших громадян тощо. І це повністю відповідає міжнародним стандартам у сфері правового регулювання свободи віросповідання.

Відтак, нардеп переконаний, що український уряд розробить абсолютно збалансований законопроєкт, який підтримає Верховна Рада.

Коли мова йде про такі цінності як державний суверенітет, територіальна цілісність, і є діяльність якихось суб'єктів, які стоять на заваді відновленню нашою державою своєї територіальної цілісності і державного суверенітету, то це, безумовно, потребує негайного реагування з боку органів влади,

– наголосив Веніславський.

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