Це мають зробити у термін до двох місяців, однак, ймовірно, усе відбудеться набагато швидше, особливо з огляду на останні обшуки у церквах Московського патріархату. Про це 24 каналу розказав народний депутат, член комітету ВРУ з питань нацбезпеки та оборони Федір Веніславський.
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Він вважає, що ті контррозвідувальні заходи, які провела СБУ, та виявлені нею факти участі цієї релігійної організації у відверто проросійській діяльності відіграють свою роль у пришвидшенні процесу заборони.
За словами Веніславського, ключовим у цьому випадку є те, що РНБО доручила Кабміну діяти відповідно до Конституції України, яка передбачає, що діяльність релігійних організацій і загалом свобода світогляду віросповідання може бути обмежена законом в інтересах громадського порядку, здоров'я населення, прав і свобод інших громадян тощо. І це повністю відповідає міжнародним стандартам у сфері правового регулювання свободи віросповідання.
Відтак, нардеп переконаний, що український уряд розробить абсолютно збалансований законопроєкт, який підтримає Верховна Рада.
Коли мова йде про такі цінності як державний суверенітет, територіальна цілісність, і є діяльність якихось суб'єктів, які стоять на заваді відновленню нашою державою своєї територіальної цілісності і державного суверенітету, то це, безумовно, потребує негайного реагування з боку органів влади,
– наголосив Веніславський.
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Рішення РНБО щодо російських церков: детальніше
- На засіданні РНБО 1 грудня розглянули численні факти зв'язків окремих релігійних кіл в Україні з Росією, і вирішили створити умови, які не дадуть змоги залежним від країни-агресорки діячам маніпулювати українцями й послаблювати нашу державу.
- Відповідно, Рада ухвалила рішення про створення законопроєкту щодо унеможливлення діяльності в Україні релігійних організацій з центрами впливу у Росії.
- Крім того, Державній службі з етнополітики та свободи совісті доручили забезпечити проведення релігієзнавчої експертизи Статуту про управління УПЦ на наявність церковно-канонічного зв'язку з Московським патріархатом.
- Також всі органи, до компетенції яких належить питання у сфері забезпечення національної безпеки, мають активізувати заходи з виявлення та протидії підривній діяльності спецслужб Росії у релігійному середовищі України.
- Наостанок РНБО постановила ввести персональні санкції проти церковників УПЦ МП. Відповідний указ вже підписав президент Зеленський.