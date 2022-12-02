Про це повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко в ефірі національного телемарафону. Нагадаємо, що РНБО ухвалила жорстке рішення щодо російських церков в Україні.

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Ткаченко заявив, що найпростіше було б, щоб представники УПЦ від початку війни проявили свою відповідальну позицію патріотів України. Втім, цього не сталося.

За словами міністра, як показують дії СБУ та правоохоронців, діяльність у просуванні проросійських наративів в Україні здійснюється саме через мережу УПЦ МП.

Тому хоча існують законодавчі складнощі, пов'язані з тим, в який спосіб підійти до заборони в Україні, я думаю, що внаслідок дискусії ми такий варіант знайдемо,

– наголосив Ткаченко.

Він додав, що зміни до статуту УПЦ МП дійшли до Мінкульту. Там немає адміністративного підпорядкування РПЦ, проте є духовний зв'язок, який не переривається.

"Що означає цей духовний зв'язок на практиці – показують наші правоохоронці. На жаль, всі можливості для діалогу стосовно того, аби такі дії в УПЦ були неможливі, вичерпані, тому уряд і законодавці мають діяти вже в інший спосіб", – підкреслив Ткаченко.

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