Об этом сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко в эфире национального телемарафона. Напомним, что СНБО принял жесткое решение по российским церквям в Украине.
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Какой выход найдет Украина по УПЦ МП
Ткаченко заявил, что проще всего было бы, чтобы представители УПЦ с начала войны проявили свою ответственную позицию патриотов Украины. Впрочем, этого не вышло.
По словам министра, как показывают действия СБУ и правоохранителей, деятельность по продвижению пророссийских нарративов в Украине осуществляется именно через сеть УПЦ МП.
Поэтому хотя существуют законодательные сложности, связанные с тем, как подойти к запрету в Украине, я думаю, что в результате дискуссии мы такой вариант найдем,
– подчеркнул Ткаченко.
Он добавил, что изменения в устав УПЦ МП дошли до Минкульта. Там нет административного подчинения РПЦ, однако есть духовная связь, которая не прерывается.
"Что означает эта духовная связь на практике – показывают наши правоохранители. К сожалению, все возможности для диалога относительно того, чтобы такие действия в УПЦ были невозможны, исчерпаны, поэтому правительство и законодатели должны действовать уже другим способом", – подчеркнул Ткаченко. .
СБУ активно проверяет УПЦ МП
- 22 ноября СБУ посетила Киево-Печерскую лавру с обысками. А уже 25 ноября сотрудники спецслужб обыскали Черновицко-Буковинскую епархию УПЦ МП.
- Также СБУ провела обыски в храмах УПЦ МП в Ивано-Франковске и Тернопольской области.
- 30 ноября сотрудники Службы безопасности провели обыски на Закарпатье.
- 1 декабря СБУ проверила монастырь УПЦ МП на Закарпатье. Там монахини призывали к "пробуждению матушки-Руси".
- Кроме того, Служба безопасности Украины сообщила о подозрении митрополиту Кировоградской епархии УПЦ МП. Он оправдывал захват Крыма.
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