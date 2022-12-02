Об этом рассказали в пресс-службе ведомства. Так, СБУ собрала все доказательства вины бывшего руководителя Кировоградской епархии УПЦ МП в подрывной деятельности против Украины.

Важно СБУ сообщила о подозрении священнику из Лавры, на богослужении которого прославляли "русский мир"

В чем обвиняют митрополита

Епископ входил в ближайшее окружение московского патриарха Кирилла, с которым координировал распространение прокремлевских взглядов в регионе.

Для этого митрополит был на постоянной связи с главой РПЦ и выполнял его поручение по поводу оправдания российской агрессии и захвата части территории Украины, в частности Крыма.

Указания из Москвы поступали в виде письменных циркуляров, а также во время личных встреч на территории России.

Как стало известно, в церквях громады людям раздавали вражескую пропагандистскую литературу, которую печатали многотысячными тиражами в типографиях России. В этих книгах российские "авторы" подвергали сомнению украинскую государственность и восхваляли кремлевский режим.

Во время обысков на территории епархии правоохранители обнаружили большое количество вражеских печатных материалов и документы с поличным с московскими "кураторами".

В результате митрополиту сообщили о подозрении по статье о нарушении равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и других признаков. Сейчас продолжается досудебное расследование.

Митрополиту сообщили о подозрении / фото СБУ

Проверка СБУ УПЦ МП: что известно 22 ноября СБУ посетила Киево-Печерскую лавру с обысками.

25 ноября СБУ обыскала Черновицко-Буковинскую епархию УПЦ МП. Там нашли документы, свидетельствующие о российском гражданстве некоторых руководителей епархиальных структур.

Позже СБУ провела обыски в храмах УПЦ МП в Ивано-Франковске и Тернопольской области.

30 ноября сотрудники Службы безопасности также посетили с обысками и Закарпатье.

1 декабря Служба безопасности проверила монастырь УПЦ МП на Закарпатье. Там монахини призывали к "пробуждению матушки-Руси".