Это должны сделать в срок до двух месяцев, однако, вероятно, все произойдет гораздо быстрее, особенно ввиду последних обысков в церквях Московского патриархата. Об этом 24 каналу рассказал народный депутат, член комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности и обороны Федор Вениславский.
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Он считает, что те контрразведывательные мероприятия, которые провела СБУ и выявленные ею факты участия этой религиозной организации в откровенно пророссийской деятельности, играют свою роль в ускорении процесса запрета.
По словам Вениславского, ключевым в этом случае является то, что СНБО поручил Кабмину действовать в соответствии с Конституцией Украины, которая предусматривает, что деятельность религиозных организаций и вообще свобода мировоззрения вероисповедания может быть ограничена законом в интересах общественного порядка, здоровья населения, прав и свобод других граждан. И это полностью отвечает международным стандартам в сфере правового регулирования свободы вероисповедания.
Следовательно, нардеп убежден, что украинское правительство разработает абсолютно сбалансированный законопроект, который поддержит Верховная Рада.
Когда речь идет о таких ценностях как государственный суверенитет, территориальная целостность, и есть деятельность каких-то субъектов, мешающих восстановлению нашим государством своей территориальной целостности и государственного суверенитета, то это, безусловно, требует немедленного реагирования со стороны органов власти,
– подчеркнул Вениславский.
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- На заседании СНБО 1 декабря рассмотрели многочисленные факты связей отдельных религиозных кругов в Украине с Россией, и решили создать условия, которые не позволят зависимым от страны-агрессора деятелям манипулировать украинцами и ослаблять наше государство.
- Соответственно, Совет принял решение о создании законопроекта о невозможности деятельности в Украине религиозных организаций с центрами влияния в России.
- Кроме того, Государственной службе по этнополитике и свободе совести поручили обеспечить проведение религиоведческой экспертизы Устава об управлении УПЦ на наличие церковно-канонической связи с Московским патриархатом.
- Также все органы, в компетенцию которых входят вопросы в сфере обеспечения национальной безопасности, должны активизировать меры по выявлению и противодействию подрывной деятельности спецслужб России в религиозной среде Украины.
- В заключение СНБО постановил ввести персональные санкции против церковников УПЦ МП. Соответствующий указ уже подписал президент Зеленский.