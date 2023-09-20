У Єревані на мітингу почалися сутички протестувальників і поліції: люди рвуть паспорти Росії
У Вірменії після того, як Азербайджан заявив про досягнення цілей у Нагірному Карабасі, розпочалися мітинги. Люди зібралися під будівлею уряду в Єревані, а також біля посольства Росії.
На мітингу під будівлею уряду почалися сутички протестувальників і поліції, пише 24 Канал. За повідомленням місцевих ЗМІ, ініціаторами виступили протестувальники.
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Мітингарі рвуть російські паспорти
Протестувальники жбурляли у правоохоронців каміння, пластикові пляшки та яйця. Поліція почала затримання. Мітингарі рвуть російські паспорти та викрикують гасла проти Росії.
Поліцейські біля уряду в Єревані попереджають демонстрантів про застосування спецзасобів.
Сутички під час протестів у Єревані: дивіться відео
Також тисячі вірмен зібралися на мітинг перед посольством Росії в Єревані.
"Через вас загинули наші діти, але ми не будемо вбивати ваших…але й пробачити це не зможемо...Будь ти проклята імперія зла", – сказав один з протестувальників.
У Вірменії хочуть ініціювати імпічмент Пашиняну
Вірменська опозиція зібрала мітинг біля будівлі уряду на підтримку невизнаного Нагірного Карабаху та з вимогою зміни влади.
Як повідомляє "Радио Азатутюн", опозиційні партії спершу заявили про створення національного комітету, який очолить рух за зміну влади у Вірменії, а також розробили "план дій" для цього, який зокрема передбачає ініціювання імпічменту прем’єра Нікола Пашиняна.
Паралельно відбуваються акції протесту під посольством Росії у Вірменії, учасники яких звинувачують Москву у "зраді" через невтручання після початку "антитерористичної операції" Азербайджану в Карабаху.
Чому у Вірменії протести
- Протести у Вірменії тривають другий день поспіль. Вони розпочалися після того, як прем'єр-міністр Нікол Пашиняна відмовився втрутитися у ситуацію в Нагірному Карабасі.
- До цього Азербайджан оголосив про початок "антитерористичних заходів локального характеру" в Нагірному Карабасі, яка завершилася 20 вересня. Азербайджан заявив про відновлення суверенітету.
- Напередодні під час мітингів протестувальники виражали невдоволення російською владою, яка не попередила Вірменію про плани Азербайджану.
- Вдень 20 вересня у центрі Єревана учасники акцій протесту перекрили кілька вулиць біля будівлі уряду.