У Єревані на мітингу почалися сутички протестувальників і поліції: люди рвуть паспорти Росії

У Вірменії після того, як Азербайджан заявив про досягнення цілей у Нагірному Карабасі, розпочалися мітинги. Люди зібралися під будівлею уряду в Єревані, а також біля посольства Росії.

На мітингу під будівлею уряду почалися сутички протестувальників і поліції, пише 24 Канал. За повідомленням місцевих ЗМІ, ініціаторами виступили протестувальники.

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Мітингарі рвуть російські паспорти

Протестувальники жбурляли у правоохоронців каміння, пластикові пляшки та яйця. Поліція почала затримання. Мітингарі рвуть російські паспорти та викрикують гасла проти Росії.

Поліцейські біля уряду в Єревані попереджають демонстрантів про застосування спецзасобів.

Сутички під час протестів у Єревані: дивіться відео

Також тисячі вірмен зібралися на мітинг перед посольством Росії в Єревані.

"Через вас загинули наші діти, але ми не будемо вбивати ваших…але й пробачити це не зможемо...Будь ти проклята імперія зла", – сказав один з протестувальників.

У Вірменії хочуть ініціювати імпічмент Пашиняну

Вірменська опозиція зібрала мітинг біля будівлі уряду на підтримку невизнаного Нагірного Карабаху та з вимогою зміни влади.

Як повідомляє "Радио Азатутюн", опозиційні партії спершу заявили про створення національного комітету, який очолить рух за зміну влади у Вірменії, а також розробили "план дій" для цього, який зокрема передбачає ініціювання імпічменту прем’єра Нікола Пашиняна.

Паралельно відбуваються акції протесту під посольством Росії у Вірменії, учасники яких звинувачують Москву у "зраді" через невтручання після початку "антитерористичної операції" Азербайджану в Карабаху.

Чому у Вірменії протести