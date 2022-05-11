ЄС може надати компенсацію Угорщині за відмову від російської нафти, – Politico

Угорщина залишається однією з тих країн, які чи не найбільше блокують запровадження повного ембарго на російську нафту для країн Євросоюзу. В ЄС шукають способи, як змусити офіційний Будапешт таки погодитися на запровадження санкцій.

Європейський Союз поки запровадив п'ять пакетів санкцій проти Росії через війну проти України. При цьому ухвалений він був ще 8 квітня 2022 року. З того часу чимало йшлося про шостий пакет санкцій, який би мав включати ембарго на постачання російської нафти. Адже доходи від її продажу становлять чималу суму яка наповнює російський бюджет, і ці гроші витрачаються на війну проти України.

Важливо Шостий пакет санкцій проти Росії розглянуть 16 травня на рівні міністрів країн ЄС, – Боррель

Але дійти консенсусу європейським країнам поки не вдається. Проти запровадження ембарго на поставку російської нафти виступає Угорщина. Тамтешній президент Віктор Орбан є доволі наближений до російського диктатора Володимира Путіна. Окрім того, в Будапешта є чимало інших суперечок з керівництвом ЄС, Але своє рішення на дати згоду на заборону на російську нафту в країні пояснюють значною залежність від постачання російських енергоресурсів.

В Євросоюзі готові були піти на значні поступки Угорщині в цьому питанні. Як і Словаччині. Обидві країни й справді чимало залежать від поставок російського викопного палива. Тому їм давали час до кінця 2024 року для запровадження ембарго. Чехії, для прикладу, до червня 2024 року. А от решта країн – до кінця 2022 року.

Але навіть це не змусило угорську владу погодитися на це. Там і далі стверджують, що відмова від російської нафти буде для їх економіки "ядерним ударом". І запевняють, що їм треба більше часу.

Гроші в обмін на домовленості

Тож в Брюсселі розглядають можливість виділити додаткове фінансування для Угорщини в обмін на підтримку ембарго на постачання російської нафти. Це планують зробити в рамках енергетичної стратегії під назвою REPowerEU. Вона спрямована на поступове припинення залежності блоку від російського викопного палива.

Суперечка Угорщини та ЄС за гроші

Варто відзначити, що У Європейському Союзі запустили процедуру зменшення фінансування Угорщини. Причина – корупція в країні. Після приходу до влади Віктора Орбана, там було зафіксовано значну консолідацію влади в руках прем'єра та його партії "ФІдес", а кошти від ЄС потрапляли на рахунки наближених до Орбана людей.

Однак в ЄС запевняють, що дискусія про додаткове фінансування для Угорщини жодним чином не пов'язане зі скороченням видатків для країни через порушення верховенства права. І під час переговорів ці питання не піднімалися.

Поки невідомо, чи пристала Угорщина на нову пропозицію від ЄС. Шостий пакет санкцій проти Росії мають обговорити посли закордонних справ країн на спільній зустрічі.

Чи буде в шостий пакет санкцій включено ембарго на постачання російської нафти – достеменно невідомо. Видання Financial Times повідомляє, що це питання виключили з санкційного переліку. При цьому що зробили це не лише через позицію Угорщини, але й Греції та Мальти.