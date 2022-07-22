ЄС надасть Україні ще 500 мільйонів євро військової допомоги

Європейський Союз ухвалив про надання чергового траншу військової допомоги України для захисту від російської агресії. Наша країна отримає ще 500 мільйонів євро.

Європейська Рада ухвалила рішення про надання Україні п'ятого траншу військової допомоги. Як вказано в офіційній заяві, він "спрямований на посилення підтримки ЄС спроможності та стійкості Збройних сил України для захисту територіальної цілісності та суверенітету країни та захисту цивільного населення від триваючої російської військової агресії".

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Розмір чергового траншу складе 500 мільйонів євро. Таким чином загальна сума допомоги вже становить 2,5 мільярди євро.

"ЄС залишається зосередженим і непохитним у своїй підтримці України в її боротьбі за свободу та незалежність. Україні потрібно більше зброї – ми її надамо. У цьому контексті країни-члени ЄС погодилися мобілізувати п'ятий транш військової допомоги в розмірі 500 мільйонів євро, що становить загальну суму 2,5 мільярда євро військового обладнання для Збройних Сил України", – заявив Верховний представник із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель.

Попередні чотири транші були оголошені 28 лютого, 23 березня, 13 квітня та 23 травня.

На що підуть гроші

Відповідно до поточних пріоритетів, висловлених українським урядом, 490 мільйонів євро будуть витрачені на летальну оборонну військову техніку. Ще 10 мільйонів євро – на обладнання та витратні матеріали, такі як засоби індивідуального захисту, аптечки першої допомоги та пальне.

Євросоюз і надалі допомагатиме Україні

В ЄС вкотре нагадали, що вони твердо підтримують Україну та продовжуватимуть надавати потужну підтримку загальній економічній, військовій, соціальній та фінансовій стійкості України, включаючи гуманітарну допомогу.

"ЄС рішуче засуджує невибіркові напади росії на цивільне населення та цивільну інфраструктуру та закликає росію негайно та безумовно вивести всі свої війська та військову техніку з усієї території України в межах її міжнародно визнаних кордонів. Слід поважати міжнародне гуманітарне право, в тому числі щодо поводження з військовополоненими. Українцям, особливо дітям, яких примусово вивезли до росії, необхідно негайно дозволити безпечно повернутися. росія, білорусь і всі відповідальні за воєнні злочини та інші найтяжчі злочини будуть притягнуті до відповідальності за свої дії відповідно до міжнародного права", – йдеться в заяві Євросоюзу.

У своїх висновках від 23 – 24 червня 2022 року Європейська рада підкреслила, що ЄС залишається твердо відданим наданню подальшої військової підтримки, щоб допомогти Україні здійснити своє невідчужне право на самооборону від російської агресії та захистити свою територіальну цілісність і суверенітет.

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