ЕС предоставит Украине еще 500 миллионов евро военной помощи

Европейский Союз принял о предоставлении очередного транша военной помощи Украины для защиты от российской агрессии. Наша страна получит еще 500 миллионов евро.

Европейский Совет принял решение о предоставлении Украине пятого транша военной помощи. Как отмечается в официальном заявлении, он "направлен на усиление поддержки ЕС состоятельности и устойчивости Вооруженных сил Украины для защиты территориальной целостности и суверенитета страны и защиты гражданского населения от продолжающейся российской военной агрессии".

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Размер очередного транша составит 500 миллионов евро. Таким образом, общая сумма помощи уже составляет 2,5 миллиарда евро.

"ЕС остается сосредоточенным и непоколебимым в своей поддержке Украины в ее борьбе за свободу и независимость. Украине нужно больше оружия – мы его предоставим. В этом контексте страны-члены ЕС согласились мобилизовать пятый транш военной помощи в размере 500 миллионов евро, что составляет общую сумму 2,5 миллиарда евро военного оборудования для Вооруженных Сил Украины", – заявил Верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Предыдущие четыре транша были объявлены 28 февраля, 23 марта, 13 апреля и 23 мая.

На что пойдут деньги

Согласно текущим приоритетам, высказанным украинским правительством, 490 миллионов евро будут потрачены на летальную военную технику. Еще 10 миллионов евро – на оборудование и расходные материалы, такие как средства индивидуальной защиты, аптечки первой помощи и топливо.

Евросоюз и дальше будет помогать Украине

В ЕС в который раз напомнили, что они твердо поддерживают Украину и будут продолжать оказывать мощную поддержку общей экономической, военной, социальной и финансовой устойчивости Украины, включая гуманитарную помощь.

"ЕС решительно осуждает неизбирательные нападения россии на гражданское население и гражданскую инфраструктуру и призывает россию немедленно и безусловно вывести все свои войска и военную технику со всей территории Украины в пределах ее международно признанных границ. "Украинцам, особенно детям, которых принудительно вывезли в россию, необходимо немедленно разрешить безопасно вернуться. россия, беларусь и все ответственные за военные преступления и другие тяжкие преступления будут привлечены к ответственности за свои действия в соответствии с международным правом", – говорится в заявлении Евросоюза.

В своих выводах от 23 – 24 июня 2022 года Европейский совет подчеркнул, что ЕС остается твердо приверженным предоставлению дальнейшей военной поддержки, чтобы помочь Украине осуществить свое неотъемлемое право на самооборону от российской агрессии и защитить свою территориальную целостность и суверенитет.

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