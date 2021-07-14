Українцям можуть дозволити вільний в'їзд до Євросоюзу, – ЗМІ

Євросоюз планує відновити вільний в'їзд з України. Посли ЄС вирішили додати нашу країну до переліку тих, для яких варто скасувати обмеження на поїздки.

Про це у своєму твітері повідомив Рікард Джозвяк, кореспондент "Радіо Свобода". Відповідний допис з'явився на його сторінці 14 липня.

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"Посли Євросоюзу вирішили додати Україну до рекомендованого списку третіх країн, для яких варто скасувати обмеження на відвідування ЄС", – зазначив він.

За інформацією журналіста, цей список офіційно планують оновити вже завтра, 15 липня. У ньому також з'являться Молдова, Вірменія та Азербайджан.

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