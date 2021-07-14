Украинцам могут разрешить свободный въезд в Евросоюз, – СМИ

Евросоюз планирует возобновить свободный въезд из Украины. Послы ЕС решили добавить нашу страну в перечень тех, для которых стоит отменить ограничения на поездки.

Об этом в своем твиттере сообщил Рикард Джозвяк, корреспондент "Радио Свобода". Соответствующее сообщение появилось на его странице 14 июля.

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"Послы Евросоюза решили добавить Украину к рекомендованному списку третьих стран, для которых стоит отменить ограничения на посещение ЕС", – отметил он.

По информации журналиста, этот список официально планируют обновить уже завтра, 15 июля. В нем уже есть Молдова, Армения и Азербайджан.

В то же время на заседании правительства премьер-министр Денис Шмыгаль подтвердил, что ЕС включил Украину в "зеленый список" и рекомендует отменить ограничения на путешествия украинцев. "Конечное решение – за государствами-членами, но фактически ЕС дал "зеленый свет", чтобы украинцы беспрепятственно могли ездить в Европу", – подчеркнул политик.

Как ЕС формирует список "безопасных" стран

Рекомендации, которые предоставляет Совет ЕС, не являются юридически обязательными. Многие из них уже разрешили въезд украинцам, но с соблюдением определенных условий.

Перечень третьих стран, для которых отменяются ограничения на поездки в ЕС, формируют, учитывая эпидемиологическую ситуацию с COVID-19 и надежность полученных данных. Соответствующие критерии обновляли 20 мая. Согласованная формула предусматривает, что в стране должно быть не более 100 случаев новых заболеваний за 14 дней на 100 тысяч населения. В последний раз Европейский союз обновлял этот список в конце июня. Тогда разрешили свободный въезд из 12 стран.