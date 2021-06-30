О восстановлении возможности въезда в страны ЕС для жителей некоторых стран в сети со ссылкой на решение комитета постоянных представителей ЕС сообщили журналисты.
Читайте также Украинцы, привитые CoronaVac, смогут путешествовать в Евросоюз, — МИД
ЕС восстанавливает свободный въезд из некоторых стран
Косово, Босния и Черногория включены в список безопасных для путешествий стран. Постоянные представители государств-членов ЕС утвердили обновленный список с 12 дополнительными странами,
– написала Гьеракина Тухина.
По ее словам, этот список вступит в силу до конца этой недели. В то же время Рикард Йозвяк уточнил, что рекомендация начнет действовать с четверга, 1 июля.
Он добавил, что Молдова, Армения и Азербайджан также находятся в этом списке.
Предыдущее обновление списка ЕС
- Последний раз Евросоюз обновлял свои рекомендации по путешествиям 18 июня.
- Тогда свободный въезд был разрешен из Албании, Австралии, Израиля, Японии, Ливана, Новой Зеландии, Северной Македонии, Руанды, Сербии, Сингапура, Южной Кореи, Таиланда, США и Китая.