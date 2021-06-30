О восстановлении возможности въезда в страны ЕС для жителей некоторых стран в сети со ссылкой на решение комитета постоянных представителей ЕС сообщили журналисты.

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ЕС восстанавливает свободный въезд из некоторых стран

Косово, Босния и Черногория включены в список безопасных для путешествий стран. Постоянные представители государств-членов ЕС утвердили обновленный список с 12 дополнительными странами,

– написала Гьеракина Тухина.

По ее словам, этот список вступит в силу до конца этой недели. В то же время Рикард Йозвяк уточнил, что рекомендация начнет действовать с четверга, 1 июля.

Он добавил, что Молдова, Армения и Азербайджан также находятся в этом списке.

Предыдущее обновление списка ЕС