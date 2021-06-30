Про відновлення можливості в'їзду до країн ЄС для жителів деяких країн у мережі з посиланням на рішення комітету постійних представників ЄС повідомили журналісти.
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ЄС відновлює вільний в'їзд з деяких країн
Косово, Боснія та Чорногорія включені до списку безпечних для подорожей країн. Постійні представники держав-членів ЄС затвердили оновлений список із 12 додатковими країнами,
– написала Г'єракіна Тухіна.
За її словами, цей список набере чинності до кінця цього тижня. Водночас Рікард Йозвяк уточнив, що рекомендація почне діяти з четверга, 1 липня.
Він додав, що Молдова, Вірменія та Азербайджан також перебувають у цьому списку.
Попереднє оновлення списку ЄС
- Востаннє Євросоюз оновлював свої рекомендації щодо подорожей 18 червня.
- Тоді вільний в'їзд був дозволений з Албанії, Австралії, Ізраїлю, Японії, Лівану, Нової Зеландії, Північної Македонії, Руанди, Сербії, Сінгапуру, Південної Кореї, Таїланду, США та Китаю.