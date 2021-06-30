Про відновлення можливості в'їзду до країн ЄС для жителів деяких країн у мережі з посиланням на рішення комітету постійних представників ЄС повідомили журналісти.

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ЄС відновлює вільний в'їзд з деяких країн

Косово, Боснія та Чорногорія включені до списку безпечних для подорожей країн. Постійні представники держав-членів ЄС затвердили оновлений список із 12 додатковими країнами,

– написала Г'єракіна Тухіна.

За її словами, цей список набере чинності до кінця цього тижня. Водночас Рікард Йозвяк уточнив, що рекомендація почне діяти з четверга, 1 липня.

Він додав, що Молдова, Вірменія та Азербайджан також перебувають у цьому списку.

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