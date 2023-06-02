Чому ЄС посилює механізм "замороження" безвізу: чи варто хвилюватися українцям

Європейський Союз планує посилити механізм призупинення безвізу з третіми країнами. Наразі Єврокомісія лише розпочинає консультації з іншими інституціями ЄС – Європарламентом та Радою ЄС.

Чи варто Україні хвилюватися з цього приводу та як Київ виконує вимоги візової лібералізації ЄС – дізнавалася кореспондентка 24 Каналу із Брюсселю.

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Чому Євросоюз вирішив посилити механізм призупинення безвізу

Механізм спрямований на замороження домовленостей між третьою країною та Євросоюзом щодо безвізу у разі різкого зростання нелегальної міграції та ризиків для безпеки європейського блоку.

Для обох сторін безвізовий режим приносить економічні, культурні та соціальні переваги. Проте, за оцінкою Єврокомісії, за минулі роки нелегальна міграція зросла в рази, що перетворює безвізову країну на транзитний центр для нелегального в'їзду до ЄС. Зокрема, такі випадки вже траплялись в країнах західних Балкан.

Для запобігання злочинності Євросоюз планує вдосконалити механізм щодо скасування безвізових відношень. Єврокомісія пропонує переглянути підстави для призупинення безвізу, зробити процедуру більш ефективною, а також посилити моніторинг та звітність.

Наразі Єврокомісія лише розпочинає переговори із Європарламентом та Радою ЄС. За результатами консультацій, восени 2023 року, Комісія представить законодавчу пропозицію щодо наявного механізму.

Чи може Україна втратити безвіз зараз

ЄС має безвізовий режим із 61 країною, яка не входить до європейського політичного блоку. Серед цих країн лише вісім отримали звільнення від візового режиму в результаті успішного завершення діалогу про лібералізацію візового режиму. Серед цих країн є й Україна.

У коментарі 24 Каналу представник України при Європейському Союзі Всеволод Ченцов запевнив, що п'ята оцінка Єврокомісії щодо виконання вимог візової лібералізації від грудня 2022 року підтвердила – Україна проводжує виконувати вимоги лібералізації візового режиму та досягла прогресу у виконанні рекомендацій, визначених 4-ю Доповіддю разом з іншими країнами.

Крім того, деякі критерії стосовно вступу до ЄС збігаються із критеріями збереження безвізового режиму. Через це Єврокомісія зменшила кількість запитань для доповіді про процес безвізової лібералізації, оскільки частину інформації використають з осінньої доповіді України стосовно готовності членства в ЄС.

"2 травня Україна офіційно передала Шосту національну доповідь дотримання критеріїв безвізового режиму з ЄС, яка була позитивно відзначено Європейською комісією. Наші партнери в ЄК наголошують, що Україна не становить ризику в контексті незаконної міграції до ЄС, в тому числі транзиту з інших країн світу. Можу з впевненістю сказати, що Україна продовжує відповідати умовам візової лібералізації", – сказав Всеволод Ченцов.

. За даними Місії України при ЄС, наразі в країнах Євросоюзу проживають приблизно 4 мільйони громадян України зі статусом тимчасового захисту. Окрім цього, Україна в активній фазі підготовки до набуття членства в ЄС.

Аналітикиня центру Європейської політики Світлана Таран пояснила 24 Каналу, що оскільки треті країни отримують преференції від Євросоюзу, то мають виконувати встановлені правила. За її словами, в ЄС не збираються терпіти систематичних порушень. Проте, на цьому етапі Україні нічого не загрожує.

"Я думаю, що поки для України такого ризику немає, якщо чесно. Зараз через війну в Україні у ЄС лояльне відношення. Я думаю, що ця проблема стосується радше інших країн, аніж України. Наразі як Україні, так і ЄС не вигідно роздувати скандал, оскільки нам потрібна дипломатична, економічна та військова підтримка", – заявила Світлана Таран, зауваживши, що українським громадянам та держустановам, звісно ж, не варто зловживати лояльністю Євросоюзу.

Речниця Єврокомісії з питань внутрішньої безпеки та міграції Анітта Хіппер підтвердила 24 Каналу, що зараз Україна продовжує виконувати критерії візової лібералізації і вжила заходів для виконання попередніх рекомендацій Комісії, хоча необхідний подальший прогрес.

"Комісія продовжуватиме надавати підтримку українській владі, в тому числі у проведенні реформ, необхідних для безперервного виконання критеріїв лібералізації візового режиму", – сказала Хіппер.

Крім того, за її словами, безвізовий режим між ЄС та Україною мав вирішальне значення на початку повномасштабного вторгнення. Він дозволив полегшити подорожі в Україну та з України, зокрема для тих громадян України, які вирішили не проживати в ЄС або не підпадають під дію Директиви про тимчасовий захист