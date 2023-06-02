Почему ЕС усиливает механизм "заморозки" безвиза: стоит ли волноваться украинцам

Европейский Союз планирует усилить механизм приостановки безвиза с третьими странами. В настоящее время Еврокомиссия только начинает консультации с другими институтами ЕС – Европарламентом и Советом ЕС.

Стоит ли Украине волноваться на этот счет и как Киев выполняет требования визовой либерализации ЕС – узнавала корреспондентка 24 Канала из Брюсселя.

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Почему Евросоюз решил усилить механизм приостановки безвиза

Механизм направлен на заморозку договоренностей между третьей страной и Евросоюзом по безвизу в случае резкого роста нелегальной миграции и рисков безопасности европейского блока.

Для обеих сторон безвизовый режим приносит экономические, культурные и социальные преимущества. Однако, по оценке Еврокомиссии, за прошлые годы нелегальная миграция выросла в разы, что превращает безвизовую страну в транзитный центр для нелегального въезда в ЕС. В частности, такие случаи уже были в странах западных Балкан.

Для предотвращения преступности Евросоюз планирует усовершенствовать механизм отмены безвизовых отношений. Еврокомиссия предлагает пересмотреть основания для приостановления безвиза, сделать более эффективной процедуру, а также усилить мониторинг и отчетность.

В настоящее время Еврокомиссия только начинает переговоры с Европарламентом и Советом ЕС. По результатам консультаций, осенью 2023 года, Комиссия представит законодательное предложение по имеющемуся механизму.

Может ли Украина потерять безвиз сейчас

ЕС имеет безвизовый режим с 61 страной, которая не входит в европейский политический блок. Среди этих стран только восемь получили освобождение от визового режима в результате успешного завершения диалога о либерализации визового режима. Среди этих стран есть и Украина.

В комментарии 24 Каналу представитель Украины при Европейском Союзе Всеволод Ченцов заверил, что пятая оценка Еврокомиссии по выполнению требований визовой либерализации с декабря 2022 года подтвердила – Украина продолжает выполнять требования либерализации визового режима и достигла прогресса в выполнении рекомендаций, определенных 4-м докладом вместе с другими странами

Кроме того, некоторые критерии вступления в ЕС совпадают с критериями сохранения безвизового режима. Поэтому Еврокомиссия уменьшила количество вопросов для доклада о процессе безвизовой либерализации, поскольку часть информации используют из осеннего доклада Украины относительно готовности членства в ЕС.

"2 мая Украина официально передала Шестой национальный доклад соблюдению критериев безвизового режима с ЕС, который был положительно отмечен Европейской комиссией. Наши партнеры в ЕК подчеркивают, что Украина не представляет риска в контексте незаконной миграции в ЕС, в том числе транзита из других стран мира. Могу с уверенностью сказать, что Украина продолжает отвечать условиям визовой либерализации", – сказал Всеволод Ченцов.

. По данным Миссии Украины при ЕС, в настоящее время в странах Евросоюза проживают около 4 миллионов граждан Украины со статусом временной защиты. Кроме этого, Украина в активной фазе подготовки к членству в ЕС.

Аналитик центра Европейской политики Светлана Таран объяснила 24 Каналу, что поскольку третьи страны получают преференции от Евросоюза, то должны выполнять установленные правила. По ее словам, в ЕС не собираются терпеть систематические нарушения. Однако на этом этапе Украине ничего не угрожает.

"Я думаю, что пока для Украины такого риска нет, если честно. Сейчас из-за войны в Украине у ЕС лояльное отношение. Я думаю, что эта проблема касается скорее других стран, чем Украины. Пока как Украине, так и ЕС невыгодно раздувать скандал, поскольку нам нужна дипломатическая, экономическая и военная поддержка", – заявила Светлана Таран, отметив, что украинским гражданам и госучреждениям, конечно, не стоит злоупотреблять лояльностью Евросоюза.

Представитель Еврокомиссии по вопросам внутренней безопасности и миграции Анитта Хиппер подтвердила 24 Каналу, что сейчас Украина продолжает выполнять критерии визовой либерализации и приняла меры для выполнения предварительных рекомендаций Комиссии, хотя необходим дальнейший прогресс.

"Комиссия будет продолжать оказывать поддержку украинским властям, в том числе в проведении реформ, необходимых для непрерывного выполнения критериев либерализации визового режима", – сказала Хиппер.

Кроме того, по ее словам, безвизовый режим между ЕС и Украиной имел решающее значение в начале полномасштабного вторжения. Он позволил облегчить путешествия в Украину и из Украины, в частности, для тех граждан Украины, которые решили не проживать в ЕС или не подпадают под действие Директивы о временной защите.