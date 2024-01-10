Путін повністю програв: як Кремль прорахувався у намірі заморозити Європу взимку

Росія отримує найбільше грошей від продажу нафти та газу. Відтак Владімір Путін розраховував, що йому вдасться "заморозити" Європу, забравши в неї сировину. Втім цей план провалився, бо у сховищах Заходу зберігається достатньо газу, щоб пережити навіть дуже сильні морози.

Таку думку 24 Каналу висловив експерт з нафти та газу Михайло Крутихін, зауваживши, що головною ідеєю Путіна було повністю "заморозити Європу". Однак російському диктатору це не вдалося, а від його рішень постраждала тільки сама країна-агресорка.

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Як Європі вдалося обійти шантаж Путіна

Під час опалювального сезону у 2021 – 2022 роках Заходу було важко. Довелось за дуже високою ціною перекуповувати скраплений природний газ в Азії, буквально переманювати його з цього ринку. Тоді Європа змушена була економити, зросли ціни на газ, електроенергію.

Крім цього, європейцям довелось вживати додаткові заходи, щоб налагодити імпорт газу, маршрути його постачання, побудувати зв'язки з країнами, через кордони яких тепер проходить сировина. Ще у перший рік повномасштабної війни все це зробили, тому зараз Європа точно не замерзне, бо має достатньо газу та чимало інших варіантів, щоб отримувати його на міжнародному ринку.

У цьому плані Путін повністю програв. Щобільше, він позбавив Росію мільярдів євро доходів від реалізації газу на європейському ринку. Якщо раніше "Газпром" експортував туди 155 – 180 мільярдів кубів на рік, то у 2024-му розраховує продати не більше ніж 23 мільярди,

– зауважив експерт з нафти та газу.

Відтак розрахунок Путіна не справдився, коли він наказав згорнути діяльність у Європі. Цим рішенням він лише покарав "Газпром" і весь російський бюджет. Якщо Китай все-таки погодиться на будівництво ще одного газопроводу, то все одно його потужність передбачає лише 50 мільярдів кубометрів. Це важко порівняти з цифрами 155 мільярдів, які були у Європі.

Навіть якщо якимось чудом з'явиться китайський маршрут, він все одно не компенсує втрати у Європі. До того ж, щоб побудувати інфраструктуру в бік Китаю знадобиться від 12 до 15 років. Упродовж цього часу ще не буде ніякого постачання, про яке завжди говорить Путін,

– наголосив Михайло Крутихін.

Як працює російський "Газпром" у період війни