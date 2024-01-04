Росія нарощує експорт газу в Китай

У 2023 році "Газпром" сумарно поставив до Китаю 22,7 мільярда кубометрів газу. Для порівняння це на 700 мільйонів кубометрів більше ніж було узгоджено сторонами та в 1,5 раза більше ніж у 2022 році – 15,4 мільярда кубометрів.

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У компанії повідомили, що на початку січня цього року, добове постачання газу до Китаю вивели на новий рівень. Тобто вже 2 січня "Газпром" встановив новий історичний рекорд добового експорту китайським споживачам.

Які контрактні обсяги газу має поставити трубопровід "Сила Сибіру" для Китаю:

2023 рік – 22 мільярди кубометрів;

2024 рік – 30 мільярдів кубометрів;

2025 рік – 38 мільярдів кубометрів (повна експортна продуктивність).

Ще у грудні 2023 року "Газпром" повідомив, про введення в експлуатацію нових видобувних потужностей, що мало б збільшити обсяги експорту газу з країни до КНР. Мовиться про Ковиктинське родовище в Іркутській області та Чаяндинське — в Якутії.