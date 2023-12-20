Скільки виділяє "Газпром" на війну

Російські ЗМІ повідомляють, що у 2023 році "Газпром" отримав 4 трильйони рублів (це 44 мільярди доларів) лише від продажу газу. Через інші види діяльності заробіток компанії склав 3,4 трильйона рублів або 38 мільярдів доларів.

Читайте також Навіть попри блокаду кордону: ВВП України зріс на 4% в листопаді

При цьому, EBITDA з групи "Газпрому" становить 2,2 трильйона рублів. Відповідно до сьогоднішнього курсу це 24 мільярди доларів.

За 2023 рік "Газпром" сплатив загальний податок у російську казну у розмірі 2,5 трильйони рублів (28 мільярдів доларів). 600 мільярдів рублів або 6,64 мільярда доларів становлять додаткові видатки, які є частиною податкових платежів на видобуток сировини у копалинах.

Заступник голови правління "Газпрому" Фаміл Садигов вважає, що основні прибутки компанії принесло постачання газу у Китай. За його словами, у 2024 році ці об'єми будуть збільшуватись

До кінця 2023 року в нашому розпорядженні буде понад 420 мільярдів рублів (4,65 мільярда доларів). Вони послужать доробком фінансової міцності Газпрому на майбутній рік,

– запевнив Садигов

Також Садигов зазначив, що у 2023 році "Газпром" прийняв низку важливих рішень для відновлення своїх потужностей. Зокрема, протягом останніх 12 місяців усі учасники основної групи, спрямували вільну ліквідність дочірніх товариств в єдину точку.