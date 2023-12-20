Сколько выделяет "Газпром" на войну

Российские СМИ сообщают, что в 2023 году "Газпром" получил 4 триллиона рублей (это 44 миллиарда долларов) только от продажи газа. Благодаря другим видам деятельности заработок компании составил 3,4 триллиона рублей или 38 миллиардов долларов.

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При этом, EBITDA из группы "Газпрома" составляет 2,2 триллиона рублей. Согласно сегодняшнему курсу, это 24 миллиарда долларов.

За 2023 год "Газпром" уплатил общий налог в российскую казну в размере 2,5 триллиона рублей (28 миллиардов долларов). 600 миллиардов рублей или 6,64 миллиарда долларов составляют дополнительные расходы, являющиеся частью налоговых платежей на добычу сырья в шахтах.

Заместитель председателя правления "Газпрома" Фамил Садыгов считает, что основная прибыль компании принесли поставки газа в Китай. По его словам, в 2024 году эти объемы будут увеличиваться

К концу 2023 года в нашем распоряжении будет более 420 млрд рублей (4,65 млрд долларов). Они послужат доработкой финансовой крепости Газпрома на будущий год,

– заверил Садыгов

Также Садыгов отметил, что в 2023 году "Газпром" принял ряд важных решений по восстановлению своих мощностей. В частности, за последние 12 месяцев все участники основной группы направили свободную ликвидность дочерних обществ в одну точку.