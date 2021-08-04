COVID-сертифікати і "зелені перепустки": у Європі протестували через урядові заходи безпеки

Європейці масово протестували проти заходів безпеки, які уряди країн ввели для боротьби з COVID-19. Акції проти "паспортів здоров'я" відбулися у Франції, проти "зелених перепусток" – в Італії, а німці організували "антиковідний" протестний рух.

У Франції активісти вийшли на вулиці з вимогою до влади скасувати запровадження так званих медичних перепусток. Протести тривають кілька тижнів. Уряд ввів такі обмеження, щоб стимулювати французів вакцинуватися та запобігти поширенню штаму Дельта.

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Із 9 серпня 2021 року у Франції без медичної перепустки не впускатимуть людей до готелів, ресторанів і потягів. Зараз без неї не можна потрапити на концерти, в музеї, кінотеатри й інші розважальні заклади.

У "паспортах здоров'я" засвідчують:

повне щеплення від COVID-19;

наявність негативного результату ПЛР-тесту, зробленого за 72 години;

факт перенесення коронавірусу.

Французів закликають вакцинуватися

Із 14 серпня щеплення від COVID-19 стане обов'язковим для працівників медзакладів та установ для літніх людей. Президент Франції Еммануель Макрон закликав громадян вакцинуватися для захисту себе і людей довкола.

Втім близько 20% французів скептично налаштовані щодо вакцинації. Вони вважають дії влади наступом на основні права і свободи людини. Антивакцинатори регулярно протестують у своїх містах.

"Я тут, щоби захистити наші свободи. Мовиться про фундаментальні свободи, зокрема про право вільного вибору. Особливо це стосується нашого здоров'я, тобто вакцинуватися нам, чи ні", – наголосив один із протестувальників.



Французи вийшли на антикоронавірусні протести / Фото AP

Французький уряд не зважає на антивакцинаторів. Їхню акцію протесту в Парижі поліцейські розігнали сльозогінним газом і водометами.

В Італії запровадили "зелені перепустки"

В Італії водомети не застосовували, але громадяни там також не вдоволені кампанією уряду з імунізації проти коронавірусу. Влада запроваджує "зелені перепустки", без яких не впускатимуть відвідувачів у кафе, ресторани, кінотеатри та розважальні центри уже з 6 серпня.

Водночас їздити в потягах і зупинятися в готелях поки можна і вакцинованим, і невакцинованим. Втім уряд попередив про можливість застосування перепусток і в інших сферах. Це розлютило частину італійців, які вийшли на акцію протесту в Римі.

"Я тут, щоби сказати "Ні" "зеленому паспорту", який створює людей серії "А" і людей серії "Б". Людей, у яких є права, і людей, у яких їх немає. Це суперечить конституції Італії. Цей "паспорт" вбиває основні свободи і демократію", – зазначив протестувальник.



Італійці вимагають скасувати "зелені перепустки" / Фото AP

Скептиків щодо вакцин в Італії менше, ніж у Франції – лише 15%. Із них половина ще не визначилася щодо щеплення. Запровадження "зелених перепусток" стимулювало частину з них вакцинуватися. Наприкінці липня 2021 року показники щоденно щеплених людей зросли на 5%, тож і "перепустки" в уряді скасовувати поки не збираються.

"Зелені перепустки" – це не самоправство. Це умова того, що бізнес залишатиметься відкритим", – пояснив прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі.

Німецькі активісти організували рух Querdenker

У Німеччині не запроваджували "медичних перепусток", бари та ресторани відчинені для усіх. Однак, щоб оселитися в готелі, потрібно показати сертифікат вакцинації або негативний ПЛР-тест.

Навіть такі незначні обмеження не до смаку частині німців. Невдоволені громадяни організували "антиковідний" рух Querdenker, що в перекладі з німецької означає "ті, хто має іншу думку". Учасники руху регулярно влаштовують акції по всій країні та закликають повністю скасувати карантинні обмеження.

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Влада Німеччини запроваджує карантинні обмеження на рівні земель, залежно від показника інфікувань на 1000 людей та темпів вакцинації. Зараз 53% німців отримали 2 дози вакцини від коронавірусу. Представники Querdenker закликають земляків не вакцинуватися. В уряді порадили німцям дослухатися до думки вчених.

"Якщо більшість світових експертів каже, що коронавірус небезпечний, а вакцини допомагають, то чому вони мають право казати: "Ми знаємо краще!". На мою думку, це найвищий рівень невігластва. Подивіться краще на наукові дані, і не дайте себе обманути дешевими слоганами", – заявив голова Бундестагу Вольфганг Шойбле.

У Данії скасували майже всі карантинні обмеження

Мешканці Данії від початку пандемії дослухалися до порад вчених і одними з перших у Європі запровадили сертифікати вакцинації для відвідувань ресторанів, музеїв і кінотеатрів.

Кампанія імунізації в Данії теж іде швидкими темпами. Уже майже 60% населення отримали 2 дози вакцини від коронавірусу. Відтак наприкінці липня 2021 року уряд вирішив скасувати обмеження на відвідування закладів харчування і розважальних центрів для невакцинованих.

Водночас залишилася заборона на участь в масових зібраннях. На концерти та спортивні змагання пускають лише з сертифікатом про повну вакцинацію або з негативним ПЛР-тестом.

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