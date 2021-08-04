COVID-сертификаты и" зеленые пропуска": в Европе протестовали из-за мер безопасности

Европейцы массово протестовали против мер безопасности, которые правительства стран ввели для борьбы с COVID-19. Акции против "паспортов здоровья" прошли во Франции, против "зеленых пропусков" – в Италии, а немцы организовали "антиковидное" протестное движение.

Во Франции активисты вышли на улицы с требованием к властям отменить введение так называемых медицинских пропусков. Протесты продолжаются несколько недель. Правительство ввело такие ограничения, чтобы стимулировать французов вакцинироваться и предотвратить распространение штамма Дельта.

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С 9 августа 2021 года во Франции без медицинского пропуска не будут впускать людей в гостиницы, рестораны и поезда. Сейчас без него нельзя попасть на концерты, в музеи, кинотеатры и другие развлекательные заведения.

В "паспортах здоровья" указывают:

полную прививка от COVID-19;

наличие отрицательного результата ПЦР-теста, сделанного за 72 часа;

факт переноса коронавируса.

Французов призывают вакцинироваться

С 14 августа прививка от COVID-19 станет обязательной для работников медучреждений и учреждений для пожилых людей. Президент Франции Эммануэль Макрон призвал граждан вакцинироваться для защиты себя и людей вокруг.

Впрочем, около 20% французов скептически настроены относительно вакцинации. Они считают действия власти наступлением на основные права и свободы человека. Антивакцинаторы регулярно протестуют в своих городах.

"Я здесь, чтобы защитить наши свободы. Речь идет о фундаментальных свободах, в частности о праве свободного выбора. Особенно это касается нашего здоровья, то есть вакцинироваться нам, или нет", – подчеркнул один из протестующих.



Французы вышли на антикоронавирусные протесты / Фото AP

Французское правительство не обращает внимание на антивакцинаторов. Их акцию протеста в Париже полицейские разогнали слезоточивым газом и водометами.

В Италии ввели "зеленые пропуска"

В Италии водометы не использовали, но граждане там также не удовлетворены кампанией правительства по иммунизации против коронавируса. Власти вводят "зеленые пропуска", без которых не будут впускать посетителей в кафе, рестораны, кинотеатры и развлекательные центры уже с 6 августа.

В то же время ездить в поездах и останавливаться в гостиницах пока можно и вакцинированным, и невакцинированным. Впрочем, правительство предупредило о возможности применения пропусков и в других сферах. Это разозлило часть итальянцев, вышедших на акцию протеста в Риме.

"Я здесь, чтобы сказать "Нет" "зеленому паспорту", который создает людей серии "А" и людей серии "Б". Людей, у которых есть права, и людей, у которых их нет. Это противоречит конституции Италии. Этот "паспорт" убивает основные свободы и демократию", – отметил протестующий.



Итальянцы требуют отменить "зеленые пропуска" / Фото AP

Скептиков относительно вакцин в Италии меньше, чем во Франции – лишь 15%. Из них половина еще не определилась относительно прививки. Введение "зеленых пропусков" стимулировало часть из них вакцинироваться. В конце июля 2021 года показатели ежедневно привитых людей выросли на 5%, поэтому и "пропуска" в правительстве отменять пока не собираются.

"Зеленые пропуска" – это не самоуправство. Это условие того, что бизнес будет оставаться открытым", – пояснил премьер-министр Италии Марио Драги.

Немецкие активисты организовали движение Querdenker

В Германии не вводили "медицинские пропуски", бары и рестораны открыты для всех. Однако, чтобы поселиться в отеле, нужно показать сертификат вакцинации или отрицательный ПЦР-тест.

Даже такие незначительные ограничения не по вкусу части немцев. Недовольные граждане организовали "антиковидное" движение Querdenker, что в переводе с немецкого означает "те, кто имеет другое мнение". Участники движения регулярно устраивают акции по всей стране и призывают полностью отменить карантинные ограничения.

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Власти Германии вводят карантинные ограничения на уровне земель, в зависимости от показателя инфицирований на 1000 человек и темпов вакцинации. Сейчас 53% немцев получили 2 дозы вакцины от коронавируса. Представители Querdenker призывают земляков не вакцинироваться. В правительстве посоветовали немцам прислушаться к мнению ученых.

"Если большинство мировых экспертов говорит, что коронавирус опасен, а вакцины помогают, то почему они имеют право говорить: "Мы знаем лучше!". По моему мнению, это самый высокий уровень невежества. Посмотрите лучше на научные данные, и не дайте себя обмануть дешевыми слоганами", – заявил глава Бундестага Вольфганг Шойбле.

В Дании отменили почти все карантинные ограничения

Жители Дании с начала пандемии прислушались к советам ученых и одними из первых в Европе ввели сертификаты вакцинации для посещений ресторанов, музеев и кинотеатров.

Кампания иммунизации в Дании тоже идет быстрыми темпами. Уже почти 60% населения получили 2 дозы вакцины от коронавируса. Поэтому в конце июля 2021 года правительство решило отменить ограничения на посещение заведений питания и развлекательных центров для невакцинированных.

В то же время остался запрет на участие в массовых собраниях. На концерты и спортивные соревнования пускают только с сертификатом о полной вакцинации или с отрицательным ПЦР-тестом.

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