В Європі є 4 зрадники, вони твердо грають на стороні Путіна, – Піонтковський

Євросоюз таки прийме шостий пакет санкцій проти Росії. Втім, там не буде нафтового та газового ембарго.

Про це 24 каналу розповів російський опозиційний журналіст Андрій Піонтковський. Він підкреслив, що вже є болючі санкції для Росії. Втім, вони стануть більш відчутними з часом. Постраждає, зокрема, військова сфера.

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На думку Піонтковського, Сполучені Штати Америки на відміну від Європи підтримають нафтове та газове ембарго, бо для них це безболісно. Вони не імпортують енергоносії з Росії. Однак Європа на це не піде.

В Європі є 4 зрадники, вони твердо грають на стороні Путіна,

– підкреслив Піонтковський.

За словами публіциста, вони фактично паралізують роботу і НАТО, і Євросоюзу. При цьому європейські країни так діють не через страх перед Путіним чи ядерною загрозою. Мовиться скоріше про цинічний геополітичний інтерес.

Як переконаний Андрій Піонтковський, в Європі є 4 зрадники. Мовиться про такі держави:

Франція;

Німеччина;

Угорщина;

Італія.

Він наголосив, що цим державам перемога України не потрібна. Ці європейські країни прагнуть перемоги Володимира Путіна.

Нагадаємо, що під час стріму 23 травня російський опозиційний публіцист із Вашингтону Андрій Піонтковський заявив, що керівники Німеччини, Франції та Італії звикли комфортно працювати з Володимиром Путіним.

До того ж, як вважає Піонтковський, Франція та Німеччина мають не повністю проукраїнську позицію та часто підігрують Кремлю. Все через те, що ці країни насправді бояться перемоги України у війні з Росією.

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