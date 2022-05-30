В Европе есть 4 предателя, они твердо играют на стороне Путина, – Пионтковский
Евросоюз все-таки примет шестой пакет санкций против России. Впрочем, там не будет нефтяного и газового эмбарго.
Об этом 24 каналу рассказал российский оппозиционный журналист Андрей Пионтковский. Он подчеркнул, что уже есть санкции болезненные для России. Впрочем, они станут более ощутимыми со временем. Пострадает, в частности, военная сфера.
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По мнению Пионтковского, Соединенные Штаты Америки в отличие от Европы поддержат нефтяное и газовое эмбарго, потому что для них это безболезненно. Они не импортируют энергоносители из России. Однако Европа на это не пойдет.
В Европе есть 4 предателя, они твердо играют на стороне Путина,
– подчеркнул Пионтковский.
По словам публициста, они фактически парализуют работу и НАТО и Евросоюза. При этом европейские страны так действуют не из страха перед Путиным или ядерной угрозой. Речь скорее о циничном геополитическом интересе.
Как убежден Андрей Пионтковский, в Европе есть 4 предателя. Речь идет о таких государствах:
- Франция;
- Германия;
- Венгрия;
- Италия.
Он подчеркнул, что этим государствам победа Украины не нужна. Эти европейские страны стремятся к победе Владимира Путина.
Напомним, что во время 23 мая российский оппозиционный публицист из Вашингтона Андрей Пионтковский заявил, что руководители Германии, Франции и Италии привыкли комфортно работать с Владимиром Путиным.
К тому же, как считает Пионтковский, Франция и Германия имеют не полностью проукраинскую позицию и часто подыгрывают Кремлю. Все потому, что эти страны на самом деле боятся победы Украины в войне с Россией.
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Эмбарго российской нефти: последние новости
- Уже месяц Европейский Союз пытается одобрить шестой пакет санкций против России, которій включает, в частности, нефтяное эмбарго.
- Кроме того, в шестой пакет санкций входит отключение крупнейшего российского банка Сбербанка от международной системы SWIFT, запрет российских вещателей в ЕС и добавление новых людей в список, чьи активы заморожены.
- 30 мая европейские лидеры встретятся для того, чтобы в последний раз попытаться согласовать нефтяное эмбарго в преддверии саммита ЕС.
- Вероятно, эмбарго временно не будет касаться нефти, поставляемой нефтепроводом.
- Это означало бы, что Россия все еще сможет продавать свою трубопроводную нефть Венгрии, Словакии и Чехии.