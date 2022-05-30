Об этом 24 каналу рассказал российский оппозиционный журналист Андрей Пионтковский. Он подчеркнул, что уже есть санкции болезненные для России. Впрочем, они станут более ощутимыми со временем. Пострадает, в частности, военная сфера.

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По мнению Пионтковского, Соединенные Штаты Америки в отличие от Европы поддержат нефтяное и газовое эмбарго, потому что для них это безболезненно. Они не импортируют энергоносители из России. Однако Европа на это не пойдет

В Европе есть 4 предателя, они твердо играют на стороне Путина,

– подчеркнул Пионтковский.

По словам публициста, они фактически парализуют работу и НАТО и Евросоюза. При этом европейские страны так действуют не из страха перед Путиным или ядерной угрозой. Речь скорее о циничном геополитическом интересе.

Как убежден Андрей Пионтковский, в Европе есть 4 предателя. Речь идет о таких государствах:

Франция;

Германия;

Венгрия;

Италия.

Он подчеркнул, что этим государствам победа Украины не нужна. Эти европейские страны стремятся к победе Владимира Путина.

Напомним, что во время 23 мая российский оппозиционный публицист из Вашингтона Андрей Пионтковский заявил, что руководители Германии, Франции и Италии привыкли комфортно работать с Владимиром Путиным.

К тому же, как считает Пионтковский, Франция и Германия не полностью проукраинскую позицию и часто подыгрывает Кремлю. Все потому, что эти страны на самом деле боятся победы Украины в войне с Россией.

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