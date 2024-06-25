Євросоюз офіційно розпочинає переговори з Україною про вступ

25 червня стартують переговори про вступ України до ЄС. Раніше Євросоюз затвердив переговорну рамку.

Очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн привітала Україну, а також Молдову, з початком переговорів про вступ.

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Попереду – складний шлях

Посадовиця підкреслила, що старт переговорів – це дуже хороша новина для українського, молдавського народів та всього ЄС. Фон дер Ляєн звернула увагу, що на нашу країну чекає складний шлях, однак сповнений можливостей.

"Бажаємо вдалого початку переговорів!", – йдеться у повідомленні голови Єврокомісії.

Голова Європейської Ради Шарль Мішель теж прокоментував початок переговорів. Він заявив, що це результат величезних зусиль України та Молдови щодо реформ.

Зусилля України викликають ще більше захоплення, враховуючи, що загарбницька війна Росії спричинила безпрецедентні труднощі та лиха. Народ України виявив надзвичайну мужність і солідарність у захисті свого суверенітету та свого європейського майбутнього,

– наголосив Мішель.

Зазначимо, що Міжурядова конференція з Україною запланована на 16:30 за київським часом. Передбачається, що вона складатиметься з трьох частин: виступу Бельгії, яка головує в ЄС, заяви України, виступів держав-членів.

На конференції ЄС представить Україні загальні рамки переговорів.

Слід наголосити, що Міжурядова конференція дасть формальний старт переговорам, а самі по собі переговори по суті розпочнуться із відкриттям переговорних розділів.

Переговори будуть проводитися за 35 різними розділами, які охоплюють різні сфери. У кожному розділі ЄС і Україна обговорюють, як українські закони можуть бути приведені у відповідність до стандартів ЄС.

Після того, як буде обговорений "розділ", і Україна виконає необхідні вимоги, такий "розділ" вважають закритим.

Коли всі розділи закриті, Україна і ЄС підписують угоду про вступ. Після цього угода має бути ратифікована всіма країнами-членами ЄС і самою Україною. Після ратифікації угоди Україна офіційно стане членом Європейського Союзу.

За даними ЗМІ, Україна може розраховувати на відкриття перших розділів на початку 2025 року.