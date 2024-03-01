Ексміністерка оборони Литви розповіла, чим могли б займатися війська НАТО і ЄС в Україні

Останніми днями усе частіше лунають заяви про те, що до України можуть відправити бійців з ЄС та НАТО. Навколо цього точаться дискусії. Раса Юкнявічене вважає, що вони могли б виконувати тилову роботу.

Колишня міністерка оборони Литви Раса Юкнявічене поділилася своїми міркуваннями в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу. Вона розповіла нашій журналістці, чи можливе введення військ НАТО та Євросоюзу в Україну.

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Бійці з ЄС і НАТО могли б працювати у тилу

Як зауважила наша журналістка, наразі усе частіше європейські лідери заявляють про те, що на територію України, можливо, доведеться відправляти військовий контингент. Тому вона і спитала Юкнявічене, наскільки відповідний поворот імовірний. Та й чи готові країни Євросоюзу зробити такий крок.

За словами колишньої міністерки оборони Литви, торік відповідна дискусія взагалі була б неможливою. Натомість зараз про це вже почали говорити. Вона провела аналогію з винищувачами, танками та військовою допомогою, про які на початку повномасштабного вторгнення і мови не йшло.

Вона констатувала, що у демократіях процеси відбуваються повільно. Водночас вона сприймає дуже позитивно той факт, що про це вже почали говорити.

Ми, напевно, запізнюємося, але я думаю, що ЄС, а особливо НАТО може знайти коаліції держав, які могли б не одразу йти в бій, але зробити тилову роботу, допомагаючи Україні охороняти заводи, де виробляють зброю. Я думаю, що є ще багато чого, чим європейські держави можуть допомогти Україні,

– зауважила вона.

Про війська НАТО в Україні спочатку заговорив Макрон

25 лютого французький президент Еммануель Макрон дав пресконференцію за підсумками Конференції на підтримку України. Під час розмови він допустив, що в Україну можуть ввести війська НАТО.

Ми це обговорили. Наразі консенсусу щодо відправлення військ немає. Але в цьому питанні в майбутньому нічого не слід виключати. Ми зробимо все можливе, щоб Росія не змогла виграти цю війну,

– заявив Макрон.

Президент Франції зауважив, що багато хто з тих, хто зараз каже "ніколи", раніше виступати проти надання танків, літаків і ракет. Водночас він визнав, що від подій Європа часто відставала на пів року, а то й цілий рік.