Мене зробили наркоманом, – Юрченко про ДТП у Львові
Джерело:24 канал
Медики підтвердили, що депутат Олександр Юрченко скоїв ДТП у Львові 8 липня у стані наркотичного сп'яніння. Сам він вважає, що результати аналізів було сфальсифіковано.
Він підтвердив, що й справді став учасником аварії. Але наголосив, йому намагаються нав'язати зовсім іншу справу.
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Юрченко заперечив, що був під наркотиками під час ДТП
За словами народного обранця, не треба змішувати ДТП і те, що як проти нього, так і проти багатьох інших людей відбуваються такі дії. І припустив, що в цій ситуації можуть бути зацікавлені люди, проти яких він бореться на посаді нардепа.
Я не знаю, чого це сталося у Львові. Хочу розібратися. Питання ж стоїть у тому, що ніби мене зробили наркоманом, а я наркотики не вживав,
– заявив Юрченко.
Він пригадав, що викликав о 14:10 на місце події правоохоронні органи. До 21:00 він був сам у Львові з правоохоронцями. Ввечері він почав викликати адвокатів, але поліція всіляко заважала їхній роботі.
Позафракційний депутат також розповів, що його повезли в клініку, в якій тести на наркотики було зроблено за 5 хвилин. Однак нібито аналізи на наявність в організм таких речовин здаються тижнями.
"Таких аналізів за 5 хвилин не буває. Чому вони з'явилися і одразу потрапили в пресу – треба з'ясовувати. Я обов'язково встановлю мету цих дій", – зазначив він.
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ДТП за участю Юрченка у Львові: що відомо
- Позафракційний нардеп Олександр Юрченко 8 липня 2021 року у Львові скоїв ДТП. Перебуваючи за кермом автомобіля Mustang, він в'їхав у Volkswagen Jetta. Згодом політик накинувся на постраждалого водія і побив його.
- Він також написав заяву на потерпілого водія. Мовляв, нібито саме чоловік напав на політика, а не навпаки.
- Медична експертиза 9 липня показала, що народний обранець перебував у стані наркотичного сп'яніння.
- У "Слузі народу" вже закликали ексколегу по фракції скласти мандат народного депутата.