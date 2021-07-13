Мене зробили наркоманом, – Юрченко про ДТП у Львові

Медики підтвердили, що депутат Олександр Юрченко скоїв ДТП у Львові 8 липня у стані наркотичного сп'яніння. Сам він вважає, що результати аналізів було сфальсифіковано.

Він підтвердив, що й справді став учасником аварії. Але наголосив, йому намагаються нав'язати зовсім іншу справу.

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За словами народного обранця, не треба змішувати ДТП і те, що як проти нього, так і проти багатьох інших людей відбуваються такі дії. І припустив, що в цій ситуації можуть бути зацікавлені люди, проти яких він бореться на посаді нардепа.

Я не знаю, чого це сталося у Львові. Хочу розібратися. Питання ж стоїть у тому, що ніби мене зробили наркоманом, а я наркотики не вживав,

– заявив Юрченко.

Він пригадав, що викликав о 14:10 на місце події правоохоронні органи. До 21:00 він був сам у Львові з правоохоронцями. Ввечері він почав викликати адвокатів, але поліція всіляко заважала їхній роботі.

Позафракційний депутат також розповів, що його повезли в клініку, в якій тести на наркотики було зроблено за 5 хвилин. Однак нібито аналізи на наявність в організм таких речовин здаються тижнями.

"Таких аналізів за 5 хвилин не буває. Чому вони з'явилися і одразу потрапили в пресу – треба з'ясовувати. Я обов'язково встановлю мету цих дій", – зазначив він.

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