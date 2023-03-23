Робоча віза ЄС: чи дає вона право для виїзду за кордон
В Україні через повномасштабне вторгнення Росії триває воєнний стан і мобілізація. Через це військовозобов'язаним, попри деякі винятки, заборонено покидати територію України.
Юрист адвокатського об'єднання T&T Partners Владислав Юрчак пояснив для 24 Каналу, чи дає право для виїзду за кордон робоча віза. Як відомо, чимало українців працювали й продовжують працювати за кордоном.
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Для перетину кордон потрібно підтвердити статус особи, що не підлягає призову
Владислав Юрчак зазначив, що для підтвердження підстав перетину державного кордону України на виїзд, крім документів, що підтверджують особу необхідно надати документи, що підтверджують статус особи, яка не підлягає призову на військову службу під час мобілізації та має право на виїзд з України.
Візи іноземних країн, які видаються чоловікам – громадянам України, не підтверджують постійне проживання в цих країнах та не дають право на виїзд військовозобов'язаним,
– наголосив юрист.
Хто не підлягає мобілізації в Україні
В Україні мобілізації підлягають військовозобов'язані віком від 18 до 60 років, які здатні виконувати військовий обов'язок. Натомість призову не підлягають:
- заброньовані органами, підприємствами, установами та організаціями;
- народні депутати України, депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим;
- працівники правоохоронних чи силових органів;
- громадяни, що визнані особами з інвалідністю;
- жінки та чоловіки, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, на утриманні яких перебувають троє та більше дітей віком до 18 років або які самостійно виховують дитину (дітей) віком до 18 років;
- ті, хто виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років або дитину з тяжким захворюванням, або які мають повнолітню дитину, яка є особою з інвалідністю І або ІІ групи;
- особи, зайняті постійним доглядом за хворою дружиною (чоловіком), дитиною, а також батьками своїми або дружини (чоловіка);
- одержувачі професійної передвищої та вищої освіти, асистенти-стажери, аспіранти та докторанти, які навчаються на денній чи дуальній формах здобуття освіти;
- наукові та науково-педагогічні працівники закладів вищої та професійної вищої освіти, наукових установ та організацій, які мають вчене звання та/або науковий ступінь, та педагогічні працівники закладів загальної середньої освіти;
- жінки та чоловіки, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти під час проведення антитерористичної операції та були з числа військовослужбовців, працівників підприємств, установ, організацій, які залучалися до забезпечення проведення антитерористичної операції чи добровільних формувань;
- жінки та чоловіки, які мають неповнолітню дитину (дітей) та чоловіка (дружину), що проходить військову службу.