Робоча віза ЄС: чи дає вона право для виїзду за кордон

В Україні через повномасштабне вторгнення Росії триває воєнний стан і мобілізація. Через це військовозобов'язаним, попри деякі винятки, заборонено покидати територію України.

Юрист адвокатського об'єднання T&T Partners Владислав Юрчак пояснив для 24 Каналу, чи дає право для виїзду за кордон робоча віза. Як відомо, чимало українців працювали й продовжують працювати за кордоном.

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Для перетину кордон потрібно підтвердити статус особи, що не підлягає призову

Владислав Юрчак зазначив, що для підтвердження підстав перетину державного кордону України на виїзд, крім документів, що підтверджують особу необхідно надати документи, що підтверджують статус особи, яка не підлягає призову на військову службу під час мобілізації та має право на виїзд з України.

Візи іноземних країн, які видаються чоловікам – громадянам України, не підтверджують постійне проживання в цих країнах та не дають право на виїзд військовозобов'язаним,

– наголосив юрист.

Хто не підлягає мобілізації в Україні

В Україні мобілізації підлягають військовозобов'язані віком від 18 до 60 років, які здатні виконувати військовий обов'язок. Натомість призову не підлягають: