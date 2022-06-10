За час війни росіяни написали рекордну кількість скарг на Міністерство оборони

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну до адміністрації президента Володимира Путіна подали 1.2 мільйона скарг на міністерство оборони.

Путіна завалили скаргами на війну в Україні

Видання зазначає, що у 2022 році кожна четверта скарга була пов'язана з війною: на Міноборони скаржилися більше, ніж за останні шість років. Такі скарги стали єдиним способом дізнатися щось про зниклих військових та висловити невдоволення війною.

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За російським законодавством переслідування громадянина через зверненням забороняється. Найбільше скарг на Міноборони надійшло у квітні 2022 року – майже 624 тисячі.

Найбільше скарг надійшло в квітні

Політолог Іван Преображенський вважає, що квітень став переломним моментом для тих людей, які вірили офіційним новинам та чиї близькі поїхали воювати в Україну. Це сталося через те, що Росія програла перший етап війни – окупанти не змогли взяти ні Київ, ні Чернігів, ні інші великі міста центральної та північно-східної України.

А 22 квітня міноборони Росії заявило про початок другого етапу війни, який передбачає захоплення Донбасу та Півдня України. До того ж з кінця березня новини про масову загибель російських загарбників в Україні почали просочуватися навіть через пропаганду. З початку війни смертність молодих чоловіків у регіонах Росії зросла у рази.

Родичі шукають зниклих російських військових

Тому різко змінилися й теми скарг. До 2022 року в топі були питання житла для військових та їхніх сімей, пенсії, пам'ятники, військові поховання та служба за контрактом. Тепер росіяни скаржаться на роботу військкоматів, пошук полонених та зниклих безвісти, службу за призовом та за контрактом або звільнення зі служби, виплати контрактникам, озброєння та загалом на війну.

Спочатку родичі військових зверталися до частин та до командування, але всі ці запити залишились без відповіді. Тому росіяни почали шукати допомоги у президента. Тільки за квітень Путіну надійшло 41 666 скарг на відсутність допомоги у пошуку військовополонених та зниклих безвісти.

Але видання зазначає, що й що скарги до Адміністрації президента навряд чи принесуть результат. Політолог Преображенський вважає, що Путіну бояться повідомляти про кількість цих звернень.

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